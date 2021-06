Diretta Italia Austria U18/ Streaming video tv: amichevole per gli azzurrini!

DIRETTA ITALIA AUSTRIA U18: AMICHEVOLE PER GLI AZZURRINI

Italia Austria U18, in diretta alle ore 15:00 di venerdì 4 giugno, si gioca allo stadio Gino Colaussi di Gradisca d’Isonzo: dopo oltre un anno la nostra nazionale giovanile torna in campo, a causa della pandemia infatti ha dovuto annullare gli impegni che aveva in programma gli scorsi mesi (in particolare avrebbe dovuto affrontare due amichevoli contro i pari età della Svizzera) e dunque vedremo lo stato dei lavori, detto che ovviamente nel frattempo il gruppo si è rinnovato.

Il Commissario Tecnico Carmine Nunziata affronta questo match senza avere la pretesa di trovare il risultato; sarà importante formare questa rosa e provare a farle fare un salto di qualità, i suoi protagonisti giocano nella Primavera italiana e allora anche per loro sarà una bella vetrina. Aspettando che la diretta di Italia Austria U18 prenda il via, proviamo a dare uno sguardo alle possibili scelte del nostro CT parlando in maniera più approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA ITALIA AUSTRIA U18 STREAMING VIDEO TV: COMEVEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Austria U18, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: le partite delle nazionali giovanili non vengono trasmesse e non ci sarà nemmeno un appuntamento con una diretta streaming video. Per le informazioni utili consigliamo di consultare le pagine ufficiali che la nostra federazione mette a disposizione sui social network: in particolare si potrà accedere liberamente agli account Facebook e Twitter, qui all’indirizzo @Vivo_Azzurro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRIA U18

Proviamo a ipotizzare dunque come Nunziata potrebbe giocare Italia Austria U18, disponendo gli azzurrini con un 4-3-3 che è il modulo della nazionale maggiore: in porta Bertini, davanti a lui potremmo vedere Fontanarosa e Ghilardi con due terzini che possono essere Mulazzi e Turicchia, mentre a centrocampo Faticanti può avere in mano le redini del gioco agendo con Giovane e Degli Innocenti ai suoi lati. Nel tridente offensivo El Hilali potrebbe prendersi la maglia di esterno sinistro; Rosa è in vantaggio per fare la prima punta, Vignato e Baldanzi (che sarebbe adattato dalla sua naturale posizione di trequartista) se la giocano dunque per l’altro versante.

