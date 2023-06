DIRETTA ITALIA BELGIO DONNE/ Video streaming tv: amaro precedente 6 anni fa (Europei basket 2023, 18 giugno)

DIRETTA ITALIA BELGIO DONNE: IL PRECEDENTE

Nella diretta di Italia Belgio donne spicca un precedente di cui avevamo già parlato nei giorni scorsi: è quello relativo ai quarti di finale degli Europei basket 2017. Il Belgio avrebbe conquistato il terzo posto, e purtroppo nel percorso aveva eliminato le azzurre: la sconfitta subita dall’Italia contro la Turchia, per un solo punto, ci aveva portato in quel lato di tabellone e, dopo aver superato al fotofinish l’Ungheria, ci eravamo presentate ai quarti con grandi aspettative. Purtroppo alla O2 Arena di Praga non era bastata una grande Cecilia Zandalasini.

Diretta/ Italia Israele donne (risultato finale 88-68): Zandalasini show e vittoria! Oggi 16 giugno 2023

Il Belgio era partito con un 13-27 nel primo quarto, l’Italia aveva incredibilmente girato tutto presentandosi sul -2 all’ultima sirena ma ancora una volta le nostre avversarie avevano allungato, battendoci alla fine per 66-79. La già citata Emma Meesseman era stata devastante, firmando una doppia doppia da 28 punti e 11 rimbalzi; la nostra Zandalasini aveva giocato una partita eroica con 23 punti e 8 rimbalzi, ma l’Italia era stata eliminata e avrebbe chiuso quegli Europei basket al settimo posto, perdendo contro la Lettonia per poi superare la Slovacchia. Ora, vedremo quale sarà la nostra sorte a Tel Aviv… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Italia Repubblica Ceca (risultato finale 58-61): amaro ko all'esordio (Europei basket 2023)

DIRETTA ITALIA BELGIO DONNE DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Belgio donne sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: Sky Sport ha acquistato i diritti per trasmettere gli Europei basket 2023 e dunque le partite della nostra nazionale saranno un appuntamento per gli abbonati, che potranno anche attivare (senza costi aggiuntivi) il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. A proposito di mobilità: la rassegna continentale di basket femminile sarà anche su Eleven Sports, di conseguenza su DAZN perché il portale fa parte di questo pacchetto. Anche in questo caso bisognerà essere abbonati al servizio per seguire il match su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Pozzecco: "Discorsi ai miei? A volte mi becco un vaf*anculo"/ "Io maturo? Ancora no"

ITALIA BELGIO DONNE: SFIDA TOSTISSIMA!

Italia Belgio donne sarà in diretta dalla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv, alle ore 14:15 di domenica 18 giugno: la terza e ultima partita del gruppo B agli Europei 2023 di basket femminile è anche la più tosta per le nostre ragazze, che ritrovano una nazionale che in passato ci ha già fatto piangere nel torneo continentale e che rappresenta in qualche modo l’élite del basket mondiale. Per il Belgio parlano i risultati, anche se quelli davvero scintillanti non sono mai arrivati; l’Italia ovviamente se la può giocare, ma la sensazione è che le nostre avversarie abbiano comunque qualcosa in più.

Ad ogni modo il compito di Lino Lardo è quello di provare a far crescere questo movimento femminile, sicuramente confortato dai risultati delle squadre di club ma che a livello di nazionale può ancora fare qualche passo avanti; raggiungere la qualificazione alle Olimpiadi sarebbe certamente un sogno, che passa anche attraverso la diretta di Italia Belgio donne. Dunque, aspettando che la partita di Tel Aviv prenda il via, noi possiamo fare qualche altro rapido approfondimento circa i temi principali che sono legati a questa sfida degli Europei basket 2023.

DIRETTA ITALIA BELGIO DONNE: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Italia Belgio donne: una partita che, come già detto, per le nostre ragazze rappresenta l’ostacolo più tosto nella prima fase degli Europei basket 2023. Il Belgio è una nazionale che in due delle ultime tre edizioni di questa rassegna è salito sul podio; anche ai Mondiali e alle ultime Olimpiadi ha fatto molto bene, è sempre riuscito a entrare tra le prime otto e di conseguenza spaventa, perché ha fisicità e individualità (su tutte l’ala grande Emma Meesseman). Una nazionale che certamente va a giocarsi la vittoria degli Europei 2023; l’Italia, dunque, dovrà giocare al massimo delle sue possibilità.

Lino Lardo sa bene che la partita da vincere non è questa, ma anche la diretta di Italia Belgio rappresenta un test: per diventare ancora più competitive le azzurre devono affrontare faccia a faccia le nazionali migliori con la presunzione di poterle battere, in passato con questo gruppo abbiamo avuto qualche grande risultato e l’orgoglio non ci è mai mancato. Vedremo cosa succederà, consapevoli appunto che il nostro Europeo non passa necessariamente dal vincere questa partita ma anche che farlo rappresenterebbe una straordinaria ventata di fiducia. Tra poco il parquet della Menora Mivtachim Arena ci fornirà la sua risposta…











© RIPRODUZIONE RISERVATA