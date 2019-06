Diretta Italia Belgio donne/ Streaming video e tv: amichevole a Saragozza (basket)

Italia Belgio donne, amichevole di basket femminile, si gioca alle ore 18:00 di sabato 8 giugno: siamo a Saragozza e, tecnicamente, questa partita vale per un quadrangolare denominato appunto Torneo di Saragozza. Le azzurre di Marco Crespi stanno preparando, come anche le belghe, gli Europei che inizieranno a fine giugno in Serbia e Lettonia; arrivano da due amichevoli giocate consecutivamente contro l’Ucraina – persa in volata la prima, vinta nettamente la seconda – e adesso si sono trasferite in Spagna. Dovessero vincere, domani affronterebbero la finale del torneo contro una tra le iberiche e la Russia; al netto del risultato comunque sarà importante e interessante valutare i progressi di un gruppo che Marco Crespi sta cercando di plasmare anche con rotazioni ragionate, facendo eventualmente riposare qualche giocatrice (per esempio non hanno giocato la seconda partita Kathrin Ress, Caterina Dotto e Cecilia Zandalasini, causa una distorsione alla caviglia che si spera non dia problemi ulteriori) e dando maggiore spazio ad altre. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Italia Belgio donne, che inizia ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Italia Belgio donne: la partita del Torneo di Saragozza non verrà trasmessa nel nostro Paese ma, già come accaduto per le due amichevoli della scorsa settimana, la Federazione dovrebbe mettere a disposizione la diretta streaming video attraverso la propria pagina Facebook ufficiale (all’indirizzo facebook.com/Italbasket), e dunque potrete armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA BELGIO: RISULTATI E CONTESTO

Dunque Italia Belgio donne segue, nel calendario delle azzurre, le due partite giocate contro l’Ucraina: in particolare la nostra nazionale ha dominato la seconda, grazie soprattutto alla prestazione di una straordinaria Nicole Romeo che, con 27 punti, ha fatto registrare il suo career high con la selezione di basket femminile. Il Belgio potrebbe essere uno dei nostri avversari ai prossimi Europei, e allora sarà davvero interessante scoprire come ci comporteremo: stiamo parlando di una nazionale in fortissima crescita, che negli ultimi due anni ha saputo portare a casa un quarto posto ai Mondiali, battendo la Spagna nel primo turno e la Francia nei quarti di finale, e poi un bronzo agli ultimi Europei nei quali ha vinto il girone davanti alla Russia, ha eliminato proprio l’Italia nei quarti e si è arresa alla stessa Spagna, dominando però la finale per il terzo posto con un incredibile +31 ai danni della Grecia. Dunque un avversario “serio” per Crespi e le nostre ragazze: vedremo come andranno le cose in questa partita.



