Diretta Italia Belgio donne/ Streaming video Rai 1: vincere e sperare! (Europei)

DIRETTA ITALIA BELGIO DONNE: DENTRO O FUORI!

Italia Belgio donne è in diretta dal Manchester City Academy Stadium, alle ore 21:00 di lunedì 18 luglio: si gioca per la terza e ultima giornata nel gruppo D degli Europei 2022 di calcio femminile, e per le azzurre si tratta di un dentro o fuori. Il pareggio racimolato contro l’Islanda è stato un risultato francamente deludente, ma che ai fini della qualificazione ai quarti potrebbe essere importante: di fatto ci basterebbe battere il Belgio per ottenere il pass, ma ovviamente in contemporanea dovrebbe arrivare una vittoria o un pareggio della Francia, che dovrà fermare l’Islanda.

Dunque anche con un punto in due partite la strada non è del tutto in salita per l’Italia donne: naturalmente la Francia, già certa del primo posto nel girone, potrebbe presentarsi in campo con le seconde linee e non sarà comunque scontato battere il Belgio, che ha tenuto testa alle transalpine e ha anche sfiorato un pareggio. Aspettiamo di scoprire quello che succederà nella diretta di Italia Belgio donne; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due CT, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ITALIA BELGIO DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Belgio donne verrà trasmessa come al solito sulla televisione di stato, appuntamento aperto a tutti e in questo caso su Rai Uno. In alternativa gli abbonati al satellite potranno collegarsi a Sky Sport Uno o Sky Sport Football (canali 201 e 203 del loro decoder); per quanto riguarda la diretta streaming video, la partita Italia Belgio donne degli Europei 2022 di calcio femminile sarà garantita dal sito di Rai Play e dalla sua relativa app, mentre l’altra emittente mette a disposizione, senza costi aggiuntivi, la sua applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO DONNE

È possibile che per la diretta Italia Belgio donne Milena Bertolini confermi il 4-4-2 già visto contro l’Islanda, ma cambiando alcune interpreti: in difesa Bartoli dovrebbe tornare a occupare la zona destra del campo, con Boattin a sinistra e la coppia centrale formata da Gama e Linari (in porta confermata Giuliani); a centrocampo dunque i due esterni sarebbero nuovamente Bergamaschi e Caruso, ma nel settore nevralgico agirebbero questa volta Giugliano e Galli. Davanti invece è tutto pronto per il ritorno di Girelli e Bonansea, a lasciare loro spazio sarebbero ovviamente Piemonte e Giacinti.

Nel Belgio è squalificata Tysiak e bisognerà vedere se De Neve recupererà: davanti a Evrard, insieme a Kees, potrebbe giocare Van Kerkhoven. Vangheluwe e Philtjens i due terzini, in mezzo al campo Delacauw si gioca il posto con Vanhaevermaet e Biesmans, verso la conferma invece il metronomo De Caigny con un tridente offensivo che dovrebbe comprendere ancora Wullaert, come centravanti, e Dhont e Cayman schierate sugli esterni, quest’ultima è andata a segno contro la Francia anche se il suo gol non è bastato per il colpo grosso.











