Diretta Italia Belgio donne streaming video Rai: orario e risultato live della semifinale delle azzurre agli Europei basket 2025.

DIRETTA ITALIA BELGIO DONNE: CI GIOCHIAMO LA STORIA!

Appuntamento con la storia nella diretta Italia Belgio donne: alle ore 19:30 di venerdì 27 giugno 2025, sempre al Pireo, la nostra nazionale femminile gioca la semifinale degli Europei basket 2025. Ci siamo arrivati dopo 30 anni, ora vogliamo fare il passo ulteriore: la finale (con titolo) manca addirittura dal 1938.

È stato un percorso straordinario quello che ha portato l’Italia in semifinale: dopo un girone perfetto, con tre vittorie su tre contro nazionali anche superiori sulla carta, le azzurre hanno sofferto e rischiato molto contro la Turchia, ma hanno strappato il successo in overtime e ora fanno lo step ulteriore contro il Belgio campione in carica.

La nazionale di Andrea Capobianco è cresciuta in consapevolezza: i 16 punti e 7 rimbalzi di Lorela Cubaj nel quarto di finale ne sono una conferma, come sempre la solita Cecilia Zandalasini (suo il canestro decisivo a 16 secondi dalla sirena) e poi la concretezza di Jasmine Keys e Costanza Verona.

Tuttavia, ogni singola azzurra ha portato il suo mattoncino per un risultato che è già storico così, ma che adesso può essere migliorato. Lo scopriremo nel corso della diretta Italia Belgio donne, sperando ovviamente di gettare una volta di più il cuore oltre l’ostacolo.

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA BELGIO DONNE

Per la diretta Italia Belgio donne saremo sicuramente sulla Rai, da capire poi se solo su Rai Sport o anche su Rai 2; la diretta streaming video verrà garantita da Rai Play, sempre in chiaro. ITALIA BELGIO DONNE STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA ITALIA BELGIO DONNE: SFAVORITE; MA CI CREDIAMO

Nella diretta Italia Belgio donne bisogna dire che le azzurre non partono favorite. Le campionesse in carica finora sono state una macchina da guerra: il girone era abbordabile ma il Belgio lo ha chiuso con 25 punti di scarto medio, battendo di 12 anche la temibilissima Repubblica Ceca che ha poi fatto sudare la Spagna nei quarti. Nella prima partita ad eliminazione diretta il Belgio ha poi dominato contro la Germania: è finita 83-59 con un secondo tempo da 42-23, segno inequivocabile di come questa nazionale sappia chiudere le sue porte difensive quando conta.

La leader è sempre Emma Meesseman, 32 anni: per lei gli Europei basket 2025 raccontano di 21,0 punti, 8,0 rimbalzi e 5,5 per gara e, un po’ come per l’Italia con Cecilia Zandalasini, le belghe vanno dove le porta lei ma attenzione a non sottovalutare le altre, a cominciare da Kyara Linskens (15,8 punti e 8,0 rimbalzi) arrivando poi a una Julie Allemand da 11,3 punti, mentre Julie Vanloo è la migliore per assist (5,8) ma cattura anche 4,8 rimbalzi. Una squadra completa, ma l’Itali ha cuore e qualità: servirà una grande impresa per arrivare alla finale degli Europei basket 2025, ma mai come oggi le azzurre possono fare quello step in più.