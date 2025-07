Diretta Italia Belgio donne streaming video Rai 2: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita degli Europei 2025, a Sion.

DIRETTA ITALIA BELGIO DONNE: ECCO IL NOSTRO ESORDIO!

Eccoci alla diretta Italia Belgio donne: siamo allo stadio Tourbillon di Sion, alle ore 18:00 di giovedì 3 luglio arriva l’esordio delle azzurre negli Europei 2025, subito contro una rivale sentita in una partita fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale. Il Belgio è la nazionale che ci aveva battuto tre anni fa eliminandoci dal torneo; era stato l’inizio di un periodo complicato che ha portato anche al cambio della guardia in panchina, da Milena Bertolini ad Andrea Soncin, e ora le belghe sperano ovviamente di ripetere quel successo sapendo di averne tutte le possibilità.

L’Italia però può farsi forte di una Nations League che ha giocato in maniera positiva, riuscendo anche a battere la Spagna; ritroverà la Roja nel girone ma intanto, come detto, è la partita contro il Belgio ad essere determinante.

Almeno sulla carta, visto che la Roja è super favorita per il primo posto mentre il Portogallo potrebbe giocare il ruolo della cenerentola; ad ogni buon conto scopriremo tutto tra poco quando arriverà il momento della diretta Italia Belgio donne, intanto uno sguardo alle probabili formazioni del nostro esordio.

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA BELGIO DONNE

La diretta Italia Belgio donne sarà in chiaro su Rai Due: la televisione di stato seguirà le azzurre in questi Europei 2025, con diretta streaming video disponibile su RaiPlay. ITALIA BELGIO DONNE STREAMING VIDEO RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO DONNE

Da valutare le scelte di Soncin per la diretta Italia Belgio donne, perché tante cose come detto sono cambiate. In porta resiste Laura Giuliani; davanti a lei la certezza è rappresentata da Elena Linari e il terzino sinistro Lisa Boattin, mentre nel corso di questi ultimi anni sono salite di colpi giocatrici come Martina Lenzini e Lucia Di Guglielmo che potrebbero avere spazio. In mezzo manca Manuela Giugliano, e allora Annamaria Serturini e Giada Greggi possono avere spazio; davanti ci sono ancora Cristiana Girelli e Barbara Bonansea, ma Martina Piemonte e Sofia Cantore scalpitano.

Il Belgio donne schiera giocatrici del nostro campionato: una veterana la 36enne Davina Philtjens, due anni alla Fiorentina e cinque al Sassuolo, in neroverde con lei giocano anche Elena Dhont e Kassandra Missipo mentre Marie Detruyer e l’altra veterana Tessa Wullaert sono impegnate nell’Inter. Per quanto riguarda le nostre avversarie, attenzione soprattutto a due giocatrici: Tine De Caigny e Ella Van Kerkhoven, che sanno come si mette la palla in porta e potrebbero rappresentare dei pericoli per la nostra nazionale.

QUOTE E PRONOSTICO ITALIA BELGIO DONNE

Per la diretta Italia Belgio donne il segno 2 identifica nel pronostico la nostra vittoria, perché siamo formalmente in trasferta: secondo la Snai il valore è pari a 1,75 volte la giocata e dunque le azzurre sono favorite in questa partita, che prevede anche una vincita ammontante a 4,10 volte la posta in palio sul segno 1 per il successo del Belgio. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,70 volte l’importo investito.