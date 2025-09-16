Diretta Italia Belgio streaming video Rai 2: orario e risultato live della seconda partita degli Azzurri ai Mondiali volley 2025, oggi 16 settembre

DIRETTA ITALIA BELGIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Siamo a un passo dalla diretta Italia Belgio, i nostri avversari partecipano ai Mondiali per la decima volta nella loro storia, ma come migliore risultato hanno un ottavo posto nell’ormai lontano 1970, mentre negli ultimi quaranta anni vantano solamente il diciassettesimo posto del 2014 e il decimo del 2018. Agli Europei c’è stato l’acuto del quarto posto nel 2017, mai più ripetuto tuttavia nelle successive tre edizioni, nelle quali il Belgio ha raggiunto al massimo gli ottavi. Tornando invece al match contro l’Algeria, il c.t. De Giorgi lo aveva commentato con queste parole.

DIRETTA/ Italia Algeria (risultato finale 3-0): azzurri poco brillanti ma vittoriosi! (Mondiali volley 2025)

“In queste competizioni è importante rompere il ghiaccio perché il periodo di preparazione è stato lungo e noi non vedevamo l’ora di scendere in campo”. De Giorgi ha ammesso che “noi abbiamo concesso qualcosa e loro sono stati lì fino alla fine però i ragazzi sono stati bravi disputando una buona partita. Gli abbiamo messo pressione in battuta così da semplificare il nostro muro-difesa e credo che questo abbia dato buoni risultati”. Oggi servirà qualcosa in più per portare a casa senza soffrire troppo la diretta Italia Belgio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Mondiale Volley, i 14 convocati del CT De Giorgi/ Difendere il titolo ispirandosi alle azzurre di Velasco

ITALIA BELGIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Le modalità per seguire la diretta Italia Belgio in tv sono le stesse della prima partita e anche del torneo femminile: in chiaro su Rai 2, quindi anche in diretta streaming video su Rai Play, oltre che su DAZN e VBTV, ma in questi caso su abbonamento.

DIRETTA ITALIA BELGIO SU RAIPLAY

ITALIA BELGIO: GLI AZZURRI CERCANO LA SECONDA VITTORIA

Dopo il facile debutto, arriva un test più impegnativo con la diretta Italia Belgio ai Mondiali volley 2025, che si giocherà presso l’Araneta Coliseum di Quezon City (Filippine) alle ore 15.30 italiane di oggi pomeriggio, martedì 16 settembre, per la seconda giornata del girone F tra le due squadre a punteggio pieno.

Italvolley campione del mondo/ Sartoretti: "Grandi ragazze, c'è tutto per continuare a vincere!" (esclusiva)

Domenica infatti l’Italia del c.t. Ferdinando De Giorgi ha cominciato la sua campagna di difesa del titolo iridato con un facile successo per 3-0 contro l’Algeria, mentre poche ore prima il Belgio aveva vinto a sua volta per 3-0 contro l’Ucraina, in questo girone che è per due terzi europeo.

Possiamo allora dire che il Belgio si sia guadagnato il ruolo di potenziale seconda forza del gruppo alle spalle dell’Italia, che in teoria dovrebbe essere superiore a tutte, ma andrà dimostrato evidentemente oggi, in una partita che diventa fondamentale nella corsa verso il primo posto che dovrebbe facilitarci poi il compito almeno negli ottavi.

C’è una similitudine con il torneo femminile, perché anche le ragazze di Julio Velasco hanno vinto contro il Belgio per prendersi il primo posto nel girone. Sappiamo molto bene com’è andata poi a finire in Thailandia, speriamo allora che il fresco precedente sia di buon auspicio, ma ovviamente adesso conta solo scoprire che cosa succederà in campo con la diretta Italia Belgio…

DIRETTA ITALIA BELGIO: IL PRIMO VERO ESAME PER GLI AZZURRI

La partita contro l’Algeria è stata ideale per prendere il ritmo e rompere il ghiaccio senza particolari difficoltà, pur con qualche brivido nel secondo set. Adesso si alza l’asticella e dalla diretta Italia Belgio ci attendiamo le prime risposte significative sul livello degli Azzurri, che sono arrivati nelle Filippine forti del secondo posto nella Nations League che ha dato ottime indicazioni a De Giorgi, ma anche purtroppo privi dell’infortunato Daniele Lavia, che sarebbe stato uno dei nostri titolari e sarà dunque una lacuna pesante per l’Italia nel torneo iridato.

Come abbiamo accennato, sulla carta l’Italia è la big, l’Algeria l’anello debole, mentre Belgio e Ucraina si dovevano contendere il ruolo di seconda forza, però la nettissima vittoria per 3-0 nella prima giornata ovviamente ha fatto fare un bel balzo ai belgi, che hanno di fatto già ipotecato la qualificazione agli ottavi (salvo clamorosi crolli contro l’Algeria fra due giorni) e oggi proveranno senza particolari pressioni a farci uno scherzo nella diretta Italia Belgio, per puntare anche al primo posto. Gli Azzurri però sono tecnicamente superiori e allora dovranno far valere questa superiorità…