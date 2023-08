DIRETTA ITALIA BELGIO/ Video streaming Rai 2: i convocati di De Giorgi (Europei volley 2023, oggi 28 agosto)

DIRETTA ITALIA BELGIO: I CONVOCATI

Essendo la diretta di Italia Belgio la prima partita, vale la pena ricordare quali siano i convocati di Ferdinando De Giorgi per gli Europei volley 2023. Il nostro CT ha puntato sul gruppo storico, quello che gli ha permesso di vincere Europei e Mondiali; assente purtroppo Simone Anzani, che è ancora infortunato. Dunque avremo come sempre Simone Giannelli in cabina di regia, con Riccardo Sbertoli come palleggiatore di riserva; gli schiacciatori di punta saranno Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, ma occhio a Mattia Bottolo e Tommaso Rinaldi che nel corso degli Europei volley 2023 potranno certamente dire la loro, soprattutto in questo girone eliminatorio.

Come opposti, il mancino Yuri Romanò e poi la meritata convocazione per Alessandro Bovolenta; i due centrali di riferimento saranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, poi convocati anche Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca. Infine i liberi: Fabio Balaso l’indiscusso titolare, Leonardo Scanferla pronto a subentrare. Come si comporterà questa nazionale agli Europei volley 2023? Lo scopriremo cammin facendo, a cominciare dall’imminente diretta di Italia Belgio… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA BELGIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Belgio sarà affidata alla ancora una volta alla televisione di stato, che trasmette le partite della nostra nazionale agli Europei volley 2023: l’appuntamento anche in questo caso è su Rai Due, naturalmente in chiaro per tutti, e bisogna ovviamente ricordare che, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, ci sarà la possibilità di seguire il match con la diretta streaming video fornita dalla stessa emittente, grazie al sito di Rai Play o alla relativa app installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA BELGIO SU RAIPLAY

ITALIA BELGIO: L’ESORDIO DEI CAMPIONI!

Italia Belgio si gioca in diretta dalla Unipol Arena di Bologna, alle ore 21:00 di lunedì 28 agosto: il match rappresenta il nostro esordio agli Europei volley 2023. Anche la nazionale maschile dunque inizia la kermesse continentale, che per quanto riguarda il torneo femminile ha già esaurito la sua prima fase; il gruppo guidato da Ferdinando De Giorgi si presenta agli Europei volley 2023 come la squadra da battere, non potrebbe essere altrimenti visto che l’Italia è campione in carica e, soprattutto, un anno dopo ha completato una straordinaria doppietta mettendo in bacheca anche i Mondiali.

Non che questo sia ovviamente un’assicurazione sul titolo; lo abbiamo visto anche nella recente Nations League, ma certamente il girone per gli azzurri è assolutamente abbordabile e dunque si punta a superarlo con il primo posto, così da avere un accoppiamento morbido agli ottavi e aumentare le nostre carte per la vittoria finale. Aspettando adesso che la diretta di Italia Belgio prenda il via, possiamo andare alla scoperta dei temi principali che accompagnano questa partita e, più in generale, formula e aspetti di questi Europei volley 2023 che stanno ormai per cominciare.

DIRETTA ITALIA BELGIO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Italia Belgio apre quindi il cammino della nazionale azzurra agli Europei volley 2023. Giocheremo il primo girone in casa: Bologna, Perugia e Ancona sono le tre città che ospiteranno i campioni in carica, ma quest’anno le aspettative su di noi raddoppiano perché le finali degli Europei volley 2023 saranno a Roma, e dunque ci sarà la possibilità di avere la spinta del pubblico di casa davanti al quale festeggiare un’eventuale doppietta. Nel girone ci è capitata la Serbia, con cui sulla carta ci giocheremo il primo posto; le altre (oltre al Belgio anche Germania, Estonia e Svizzera) francamente sono molto più abbordabili.

L’Italia come detto è la vera favorita per la vittoria degli Europei; le altre sicuramente sono la Polonia, che abbiamo battuto nella finale dei Mondiali, e la Francia che come sempre è competitiva per arrivare in fondo; da valutare la Slovenia, che due anni fa è stata la nostra avversaria in finale ma che poi è calata. Sarà comunque un grande torneo, aperto da Italia Belgio ma che poi toccherà tanti altri temi; per il momento la speranza è che gli azzurri possano avere un esordio senza troppi patemi come il pronostico indica chiaramente, tra poche ore il parquet della Unipol Arena fornirà la sua insindacabile risposta sul match…











