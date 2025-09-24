Diretta Italia Belgio streaming video Rai Due: orario e risultato live della partita per i quarti di finale dei Mondiali volley 2025.

DIRETTA ITALIA BELGIO: OCCASIONE DI RIVINCITA!

Il dado è tratto: la diretta Italia Belgio rappresenta, alle ore 9.30 di mercoledì 24 settembre, una grande possibilità di rivincita e la qualificazione alla semifinale dei Mondiali volley 2025. Forse un segno del destino che alla Mall of Asia Arena di Pasay, nei quarti di finale, incrociamo ancora la nazionale dei Diavoli Rossi.

DIRETTA/ Italia Argentina (risultato finale 3-0): gli azzurri volano ai quarti! (Mondiali volley 2025)

Non possiamo infatti dimenticare che otto giorni fa l’Italia aveva incredibilmente perso contro il Belgio, nella seconda partita del girone: due set pessimi, la rimonta concretizzatasi fino a prenderci la possibilità di giocare il tie break ma un’amara e potenzialmente pericolosa sconfitta sul filo di lana, con tanta delusione e molti punti di domanda.

Diretta/ Italia Ucraina (risultato finale 3-0): gli Azzurri vanno agli ottavi! (Mondiali volley 2025)

Fortunatamente gli azzurri non hanno sbagliato la partita decisiva contro l’Ucraina, evitando di finire eliminati come altre big in questi Mondiali volley 2025; domenica l’ottavo contro l’Argentina è stato dominato dall’inizio alla fine, e così siamo ancora in corsa per replicare il titolo iridato vinto tre anni fa.

Sapendo comunque che dovremo passare da una partita tosta, con i nostri avversari in netta fiducia, ci prepariamo a vivere la diretta Italia Belgio sperando che arrivi un’altra vittoria che ci porti in zona medaglie, tra poco scopriremo tutto ma nel frattempo facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali di questo match di Pasay.

Diretta/ Italia Belgio (risultato finale 2-3): amaro ko al tie break! (Mondiali volley 2025, 16 settembre)

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA BELGIO IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Italia Belgio saremo in tv sempre su Rai Due, in chiaro per tutti, di conseguenza la diretta streaming video verrà garantita da Rai Play. DIRETTA ITALIA BELGIO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA BELGIO: STORIA DIVERSA STAVOLTA?

Ci stiamo avvicinando alla diretta Italia Belgio, va detto naturalmente che i Diavoli Rossi si sono qualificati ai quarti dei Mondiali volley 2025 con un altrettanto netto 3-0 nei confronti della Finlandia, clamorosa rivelazione del girone C nel quale la sorpresa in negativo è stata la Francia, perché i campioni olimpici contro ogni pronostico sono stati eliminati perdendo due partite e dunque hanno lasciato strada libera agli scandinavi, ma obiettivamente ci hanno anche fatto un bel favore perché, avessero battuto l’Argentina, avremmo potuto incrociarli noi agli ottavi con una storia magari diversa.

Adesso la grande domanda è se questa diretta Italia Belgio possa avere un andamento simile a quella del girone: la sensazione è che le cose siano cambiate perché gli azzurri hanno acquisito consapevolezza nei loro mezzi e, quando il gioco inizia a farsi duro, la nazionale di Ferdinando De Giorgi è decisamente superiore a quella avversaria, pur con tutto il rispetto che appunto deriva dalla vittoria centrata contro di noi. Staremo a vedere; la diretta Italia Belgio è davvero dietro l’angolo ed è una partita molto delicata, siamo nuovamente pronti a fare il tifo e a dire che gli azzurri andranno poi a giocarsi la semifinale dei Mondiali volley 2025, ma dovremo aspettare ancora un po’…