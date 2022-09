Diretta Italia Belgio/ Streaming video Rai 2: si alza il livello, Mondiali volley

DIRETTA ITALIA BELGIO: PRIMO OSTACOLO SIGNIFICATIVO

Italia Belgio, in diretta dal GelreDome della città olandese di Arnhem con appuntamento fissato alle ore 18.00 di questo pomeriggio, martedì 27 settembre, è la terza partita di volley che la nostra Nazionale giocherà ai Mondiali di pallavolo femminile 2022. Dopo due impegni abbastanza agevoli per l’Italia nel debutto contro il Camerun e poi anche ieri contro Portorico pur se in questo caso soffrendo più del previsto con molti cambi che non hanno aiutato, la lunga avventura iridata alla quale le Azzurre si presentano con lo status di campionesse d’Europa in carica e pure di vincitrici della Nations League 2022 dovrebbe proporci nella diretta di Italia Belgio un primo ostacolo di maggiore significato tecnico.

DIRETTA/ Italia Portorico (risultato finale 3-0): vittoria con tanta sofferenza!

Le Azzurre infatti devono affrontare il Belgio, che a sua volata vinto contro Kenya e Portorico finora. Sulla carta l’Italia è superiore anche al Belgio, perché le ragazze del c.t. Davide Mazzanti hanno vinto le ultime due competizioni internazionali dopo la delusione delle Olimpiadi e adesso sognano un tris nell’evento più prestigioso, che sarebbe anche la doppietta con il Mondiale vinto un paio di settimane fa dagli uomini. Tuttavia, Italia Belgio offrirà il primo ostacolo tecnicamente rilevante e quindi la prima partita che potrebbe dirci davvero come stanno le Azzurre, anche se ancora all’inizio di una lunga avventura, perché la formula dei Mondiali di pallavolo femminile imporrà un notevole impegno a chi arriverà in fondo. La diretta di Italia Belgio che cosa ci dirà?

DIRETTA/ Italia Camerun (risultato finale 3-0): un monologo delle Azzurre!

ITALIA BELGIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Belgio sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di volley: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. Appuntamento anche per gli abbonati alla tv satellitare, che potranno seguire Italia Belgio in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canali numero 201 e 204) e in diretta streaming video tramite Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA BELGIO

Pronostico Mondiali pallavolo femminile/ Signorile: “Italia, credici!” (Esclusiva)

DIRETTA ITALIA BELGIO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Belgio, dobbiamo quindi ricordare che i Mondiali di volley femminile saranno una sorta di maratona: già il primo gruppo è da sei squadre e quindi prevede ben cinque partite fino a domenica, poi ci sarà anche una seconda fase a gironi prima di arrivare all’eliminazione diretta solo per le migliori otto squadre, quindi a partire dai quarti di finale. Per di più, nel girone della seconda fase ci si porterà dietro i risultati del primo gruppo, per cui potremmo parlare di un’unica lunghissima prima fase di ben nove partite in totale, in cui ogni vittoria andrà ad incidere sulla graduatoria, di conseguenza Italia Belgio sarà doppiamente importante.

Inoltre, naturalmente c’è curiosità attorno alla diretta di Italia Belgio perché potrebbe darci le prime risposte significative dal punto di vista tecnico e sarà quindi un test sicuramente molto atteso da parte del c.t. Mazzanti. Il cammino sarà decisamente impegnativo anche dal punto di vista fisico, anche se a dire il vero dopo la partita di oggi inizierà l’unica fascia più tranquilla, con il Kenya giovedì e poi l’Olanda che sarà domenica. Fin qui il quadro della situazione, la verità è che siamo molto curiosi di scoprire cosa potrà succedere nella diretta di Italia Belgio…











© RIPRODUZIONE RISERVATA