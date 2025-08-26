Diretta Italia Belgio streaming video Rai 2: orario e risultato live della partita della terza giornata del girone ai Mondiali volley 2025, oggi 26 agosto

A pochi minuti dal via della diretta Italia Belgio, diamo uno sguardo alla storia delle nostre avversarie, che evidenzia naturalmente una differenza di valori molto netta con le Azzurre campionesse olimpiche in carica. Parlando ad esempio proprio dei Giochi, emerge in maniera chiarissima che il Belgio non ha mai nemmeno partecipato al torneo olimpico di pallavolo femminile. Ai Mondiali il nono posto del 2022 è stato il miglior piazzamento di sempre, segnale almeno di una discreta crescita del movimento belga, che però agli Europei non è andato oltre il tredicesimo posto del 2021 e il quindicesimo del 2023 nelle edizioni più recenti.

A livello continentale l’acuto era stato il bronzo del 2013, unica medaglia del Belgio in un grande torneo internazionale. Sicuramente la giocatrice di riferimento è Britt Herbots, che conosciamo tutti molto bene dal momento che fin dal 2018 gioca in Italia a livello di club e nella prossima stagione passerà da Scandicci a Novara, ma adesso ovviamente si deve pensare solamente a quello che succederà nella diretta Italia Belgio! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA BELGIO: ULTIMO IMPEGNO NELLA FASE A GIRONI

Sarà un bel mezzogiorno in compagnia della diretta Italia Belgio: ci attende infatti la terza e ultima partita delle Azzurre nel girone B dei Mondiali volley 2025, che vedono la Nazionale del c.t. Julio Velasco a caccia del titolo iridato per rendere perfetto un biennio già destinato ad entrare nella storia della pallavolo femminile.

L’anno scorso il successo in Nations League e soprattutto il trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024; l’Italia non ha abbassato la guardia e in questa estate 2025 sono già arrivati il bis in VNL e il record di vittorie consecutive nella storia delle Nazionali femminili di volley, ma ci vorrebbe il sigillo della vittoria ai Mondiali per rendere leggendario il tutto.

La missione ovviamente non è facile, anche perché siamo ormai a ridosso del via della fase ad eliminazione diretta, dove basta uno scivolone per compromettere tutto, però è giusto rendere merito a queste ragazze che hanno già scritto la storia e che di certo in questo momento sono la rivale che nessuna Nazionale vorrebbe incontrare.

Oggi ci sarà la diretta Italia Belgio per chiudere un girone che abbiamo aperto venerdì contro la Slovacchia, passando popi per il match della domenica contro Cuba. Adesso si sale gradualmente di livello e il Belgio potrebbe essere un buon banco di prova per le sfide senza ritorno, ma il pronostico naturalmente sarà tutto dalla parte delle nostre olimpioniche.

DIRETTA ITALIA BELGIO: LE AZZURRE A CACCIA DEL MONDO

La diretta Italia Belgio dovrà quindi essere un’altra tappa verso il sogno del secondo trionfo iridato della storia della nostra Nazionale di volley femminile, in un cammino che potrebbe essere molto europeo dal momento che il nostro gruppo incrocerà quello di Polonia e Germania agli ottavi e anche nei quarti di un tabellone molto “chiuso”. Le Azzurre sulla carta sono superiori a tutte, ma naturalmente conta saper sfruttare l’attimo: l’Italia dei Giochi di Parigi non avrebbe lasciato scampo a nessuno, talmente era dominante, l’obiettivo è tornare su quel livello per le prossime due settimane.

Chiaramente da questo punto di vista il Belgio non può destare troppa preoccupazione: avversaria di buon livello, sicuramente più che degna per un match della fase a gironi, ma l’Italia che abbiamo ammirato in questo ultimo anno (abbondante) deve vincere per fare un altro passo verso l’unico obiettivo reale del nostro gruppo di campionesse. La pressione inizia a crescere, ma le nostre campionesse finora sono sempre state bravissime anche da questo punto di vista: cosa ci dirà in tal senso la diretta Italia Belgio?