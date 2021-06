Diretta Italia Belgio/ Streaming video tv: penultima sfida, Nations League

DIRETTA ITALIA BELGIO: AZZURRE SFAVORITE!

Italia Belgio, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, sabato 19 giugno, dalla Fiera di Rimini, sarà il quattordicesimo e penultimo impegno per le ragazze della nostra Nazionale di pallavolo femminile per la Volleyball Nations League 2021, il torneo che in questa edizione anomala sta riunendo per circa un mese le sedici migliori formazioni del mondo (e altrettante al maschile) in Romagna.

La diretta di Italia Belgio dunque avvicina sempre di più le azzurre del c.t. Giulio Cesare Bregoli alla fine di questa grande avventura che è stata una formidabile occasione per fare esperienza: la Fipav infatti ha scelto di schierare a Rimini un’Italia giovane per fare crescere i talenti del futuro, mentre le big con Paola Egonu in testa si stanno allenando con il c.t. Davide Mazzanti pensando già alle Olimpiadi di Tokyo, grande obiettivo stagionale. I risultati dunque sono stati deludenti, almeno se si guarda la classifica, e anche oggi contro il Belgio le azzurre partiranno sfavorite: non sono però ovviamente i successi immediati l’obiettivo di questo gruppo, vedremo cosa succederà in Italia Belgio…

DIRETTA ITALIA BELGIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Belgio sarà garantita, salvo variazioni di palinsesto, come sempre da La7d, dal momento che è stata appunto La7 ad aggiudicarsi i diritti per trasmettere in Italia la VNL 2021. Questo significa che sarà l’emittente al numero 7 del telecomando a garantire anche la diretta streaming video, che d’altronde sarà disponibile anche sul canale della Federazione internazionale all’indirizzo volleyballworld.tv per tutte le partite di Rimini.

DIRETTA ITALIA BELGIO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Belgio, dobbiamo osservare che pure le nostre avversarie, sia pure messe meglio delle azzurre in classifica, non hanno più speranze di lottare per la qualificazione alla Final Four della Volleyball Nations League 2021. Le motivazioni dunque potrebbero fare la differenza e sicuramente l’Italia ci tiene a chiudere bene questo torneo casalingo, sfruttano magari il fatto che il terzetto di partite finali è alla portata. Sognare una vittoria di conseguenza non è vietato: va bene fare esperienza e contro le big realisticamente non si poteva chiedere di più, ma partite come quella contro il Belgio si possono provare a vincere, come all’Italia nelle settimane scorse era riuscito contro la Corea del Sud e la Germania. Ieri le azzurre sono tornate in campo per aprire l’ultimo ciclo di impegni contro il Canada, oggi è appunto la volta del Belgio e domani chiuderemo contro la Thailandia all’ora di pranzo: sarà una chiusura con il sorriso per una VNL di esperimenti?

