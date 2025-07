Diretta Italia Belgio streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza settimana di Volley Nations League 2025.

DIRETTA ITALIA BELGIO: LE AZZURRE RIPRENDONO LA VNL 2025!

Con la diretta Italia Belgio riprende il cammino della nostra nazionale femminile nella Volley Nations League 2025: saremo in campo ad Apeldoorn, in Olanda, e questo è il primo match della terza e ultima settimana, che arriva tra l’altro dopo una sosta che è stata più lunga rispetto al solito.

L’Italia aveva giocato l’ultimo dei suoi quattro match di Hong Kong il 22 giugno: battuta anche la temibile Cina con un netto 3-0, ha proseguito il suo percorso netto con otto vittorie in altrettante partite, e ora l’obiettivo di chiudere la prima fase da imbattute è più concreto che mai.

Per quanto riguarda la qualificazione alla Final Eight, l’abbiamo già aritmeticamente ottenuta: per essere più precisi basterebbe un punto, ma è davvero difficile pensare che possa sfuggire anche considerato il livello delle avversarie che affronteremo in queste ultime settimane.

Dunque adesso ci mettiamo comodi e stiamo a vedere quello che succederà nella diretta Italia Belgio, sperando che l’imbattibilità della nostra nazionale nella VNL 2025 prosegua per quanto aleatorio sia questo traguardo, ma sarebbe comunque un bel segnale da mandare alla concorrenza.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA BELGIO IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta Italia Belgio non sarà disponibile, ma potrete seguire questo match come tutti gli altri in diretta streaming video, per la precisione su Volleyballworld Tv.

DIRETTA ITALIA BELGIO: UN TEST ABBORDABILE

Come abbiamo più detto nel corso della VNL 2025, e lo ripetiamo a poco tempo dalla diretta Italia Belgio, questa competizione fa da apripista per i Mondiali, che saranno invece l’appuntamento da non sbagliare; è ancor più vero se pensiamo che l’Italia ci arriverà con la medaglia d’oro olimpica al collo, lo straordinario obiettivo centrato lo scorso anno a Parigi ce l’abbiamo ancora negli occhi ma Julio Velasco sa fin troppo bene che le vittorie vanno gustate sì ma anche resettate subito dopo, perché è questo il segreto per mantenersi in cima al gruppo.

L’Italia allora è ripartita di slancio nella Volley Nations League 2025, come sempre ha fatto giocare alcune giocatrici di seconda fascia anche per valutare il gruppo che dovrà affrontare la manifestazione iridata, le big comunque hanno fatto il loro dovere e così sono arrivate otto vittorie su otto. A distanza di 17 giorni dall’ultimo impegno torniamo in campo per sfidare il Belgio: test abbordabile perché le Fiamme Rosse sono al quattordicesimo posto in classifica, ovviamente però ogni singola partita non va sottovalutata e noi siamo davvero ansiosi di scoprire cosa succederà sul taraflex di Apeldoorn.