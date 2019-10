Diretta Italia Bosnia donne/ Streaming video Rai: per il poker (Europei)

Italia Bosnia donne, in diretta dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, martedì 8 ottobre 2019, come quarto impegno delle nostre azzurre nel girone B delle qualificazioni agli Europei di calcio femminile 2021. Sull’onda dell’ottimo Mondiale in cui l’Italia ha raggiunto i quarti, eccoci adesso a un nuovo impegno sulla strada verso il prossimo grande evento, che saranno appunto gli Europei fra due anni. Le azzurre sono a punteggio pieno con tre vittorie su tre, l’ultima ottenuta a Malta pochi giorni fa, tuttavia solo il primo posto garantirà la certezza della qualificazione immediata, di conseguenza il cammino è ancora lungo e le principali avversarie dovrebbero essere la Danimarca (a punteggio pieno come noi) e la Bosnia, che vanta finora due vittorie e una sconfitta. Ecco dunque che oggi pomeriggio Italia Bosnia donne sarà una partita significativa: vincere vorrebbe dire allontanare in modo probabilmente decisivo le slave e rendere il resto del girone una sfida a due con le danesi, altri risultati sarebbero invece una complicazione non da poco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Bosnia donne sarà garantita dalla televisione di stato in chiaro per tutti: l’appuntamento per le qualificazioni agli Europei 2021 di calcio femminile è su Rai Due, e ci sarà ovviamente la possibilità di seguire la partita di Palermo anche in diretta streaming video, attraverso il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA DONNE

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Bosnia donne, possiamo disegnare di base per le azzurre del c.t. Milena Bertolini il modulo 4-4-2 con Bergamaschi, Gama, Fusetti e Bartoli nella difesa a quattro davanti al portiere Giuliani; a centrocampo Cernoia, Giugliano, Galli e Marinelli, in attacco invece Tarenzi e Giacinti, ricalcando le scelte fatte per la scorsa partita contro Malta. Naturalmente però sono anche possibili dei ritocchi, in particolare Girelli, Rosucci e Guagni sono validissime alternative e puntano ad un posto da titolare per la partita odierna dopo essere partite dalla panchina settimana scorsa a Ta’ Qali. Per la Bosnia invece il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1 imperniato su Nikolic, centravanti e capitano della Nazionale slava.



