Diretta Italia Bosnia streaming video Rai 2: orario e risultato live della terza partita degli azzurri a Eurobasket 2025 (oggi domenica 31 agosto)

DIRETTA ITALIA BOSNIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Qualche parola in più sui nostri avversari può essere doverosa negli ultimi minuti prima della palla a due per la diretta Italia Bosnia. Naturalmente la storia è abbastanza breve, essendo iniziata quando la Bosnia Erzegovina ha ottenuto l’indipendenza a causa della dissoluzione della Jugoslavia unita. Parlando di basket e non di argomenti che ci porterebbero a discorsi decisamente più ampi, possiamo osservare che la Bosnia non ha mai partecipato alla fase finale di un’Olimpiade o dei Mondiali, ma che agli Europei è già l’undicesima partecipazione.

Il migliore risultato è in realtà ancora il primo, cioè l’ottavo posto del 1993, in seguito mai più ripetuto e con due tredicesimi posti come migliori piazzamenti nel nuovo secolo, uno nel 2001 e l’altro nel 2013. Una Nazionale dunque che si è ritagliata a livello internazionale un ruolo discreto, ma francamente nulla di più, che dovrebbe di conseguenza essere inferiore agli Azzurri: meglio però non fare troppi calcoli, diamo invece il via alla diretta Italia Bosnia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA BOSNIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Ormai lo sappiamo bene: agli Europei c’è una ampia copertura per le partite degli Azzurri, anche la diretta Italia Bosnia in tv sarà in chiaro per tutti su Rai 2 e su Sky Sport per gli abbonati, mentre saranno addirittura tre le opzioni per la diretta streaming video cioè le solite delle due emittenti e in più Dazn.

DIRETTA ITALIA BOSNIA STREAMING VIDEO RAIPLAY

ITALIA BOSNIA: SERATA CON GLI AZZURRI A EUROBASKET 2025!

Gli Europei di basket 2025 ci tengono compagnia anche oggi, domenica 31 agosto, si torna in prima serata perché la diretta Italia Bosnia, terzo appuntamento nel girone C per la nostra Nazionale a Eurobasket 2025, avrà inizio alle ore 20.30 italiane di questa sera, naturalmente ancora una volta dallo Spyros Kyprianou Athletic Center di Limassol, a Cipro, che è la sede di tutto questo gruppo che ha riservato emozioni fin dal suo primo giorno.

Potenzialità ma anche qualcosa da sistemare, questo è ciò che ha caratterizzato gli Azzurri del c.t. Gianmarco Pozzecco potremmo dire fin dalle amichevoli delle scorse settimane. Una buona squadra, non tra le prime favorite per arrivare fino in fondo ma con le capacità per essere una mina vagante in un girone che d’altronde aveva regalato indicazioni succose fin dalla sua prima partita, la vittoria della Georgia contro la Spagna.

Tornando a parlare più nello specifico dell’Italia, la nostra partita d’esordio a Eurobasket 2025 è stata la sconfitta per 75-66 contro la Grecia. Le potenzialità alle quali accennavamo erano risultate evidenti osservando alcune statistiche molto positive, come i rimbalzi offensivi e gli assist, ma in una partita che non ci ha mai visti davvero alla pari della Nazionale ellenica.

Basta invece tornare a ieri pomeriggio per ricordare che cosa sia successo contro la Georgia: una convincente vittoria per 78-62 grazie ad un eccellente secondo tempo, una partita in crescendo con una difesa solida, un Simone Fontecchio che sta entrando in clima Europeo e note positive anche dai nomi nuovi come Diouf e Niang. Da qui allora si riparte in vista della terza partita nello spazio di 72 ore, che cosa ci dirà di nuovo stasera la diretta Italia Bosnia?

DIRETTA ITALIA BOSNIA: AL GIRO DI BOA DEL GIRONE

Verso la diretta Italia Bosnia, dobbiamo naturalmente prendere in considerazione anche l’analisi dei protagonisti azzurri al termine della partita di ieri con la Georgia. Era un passaggio molto delicato, dopo il ko all’esordio contro la Grecia e contro la squadra che aveva mischiato le gerarchie del girone battendo la Spagna: nel secondo quarto ci era anche balenato qualche brutto pensiero, spazzato via dagli Azzurri con una prestazione davvero convincente dopo l’intervallo lungo. Non tutto è risolto, ma sicuramente siamo più fiduciosi, anche perché in questa Nazionale si intravedono appunto grandi potenzialità – e scusate se ripetiamo ancora questa parola.

Nelle parole di coach Pozzecco post-partitasi leggeva la soddisfazione per i ragazzi che “hanno meritato questa vittoria perché dal primo giorno non si sono mai risparmiati aiutandosi l’uno con l’altro e aiutando me e tutto lo staff”. Non sono mancate le difficoltà, specie nel secondo quarto, ma l’Italia ne è uscita bene perché “abbiamo difeso forte e corso contro una squadra ostica da affrontare”. Saliou Niang, nominato MVP del match, pensava già a stasera per “vincere ancora e proseguire il nostro percorso”. Per le dichiarazioni però c’è poco spazio quando si gioca con questa frequenza, meglio allora metterci già comodi per gustare la diretta Italia Bosnia…