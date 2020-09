Diretta Italia Bosnia/ Streaming video Rai: Azzurri, riparte la Nations League

Italia Bosnia, in diretta dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà la prima sfida della nuova edizione della UEFA Nations League che la Nazionale disputerà alle ore 20:45 di venerdì 4 settembre. Momento emozionante perché l’Italia tornerà a giocare una partita ufficiale per la prima volta dopo il lockdown, che ha costretto a veder rinviato l’Europeo 2020 che avrebbe dovuto giocare una buona parte delle sue gare anche in Italia, con gli Azzurri impegnati a Roma nel girone eliminatorio. Tutto rimandato al 2021, coronavirus permettendo, intanto però si ricomincia a porte chiuse per la nuova competizione, vinta l’anno scorso dal Portogallo che è l’ultima squadra ad aver ottenuto un risultato utile contro l’Italia, 0-0 proprio nella scorsa Nations League.

Poi per la Nazionale di Roberto Mancini sono arrivate solo vittorie, partendo da un’amichevole contro gli Stati Uniti e poi con 10 successi su 10 incontri di qualificazione a Euro 2020. L’ultimo, lo scorso 18 novembre, con un clamoroso 9-1 all’Armenia. Poi non si è potuto più scendere in campo, ora l’attività delle Nazionali è finalmente pronta a riprendere con la Bosnia, già battuta due volte nel cammino verso Euro 2020 all’Italia, che rappresenta comunque un bel banco di prova.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Bosnia sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla tv di Stato, con Rai 1 che garantirà la diretta dallo stadio Franchi di Firenze. Ovviamente disponibile anche il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione o collegandosi al sito Rai Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI ITALIA BOSNIA (da raiplay.it)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA

Queste le probabili formazioni della sfida di UEFA Nations League tra Italia e Bosnia che andrà in scena presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, venerdì 4 settembre 2020 alle ore 20.45. L’Italia sarà schierata da Roberto Mancini con un 4-3-3 messo in campo con Donnarumma tra i pali, una linea difensiva a quattro composta da destra a sinistra da Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Biraghi. A centrocampo terzetto titolare con Barella, Jorginho e Tonali, mentre il tridente offensivo azzurro sarà composto da Zaniolo, Immobile e Lorenzo Insigne.

Risponderà la Bosnia allenata dal CT Dusan Bajevic con un 4-3-3 con Begovic in porta, Krvzic esterno destro di difesa e Kolasinac impiegato sulla fascia opposta, mentre i due centrali della retroguardia saranno Kovacevic e Bicakcic. A centrocampo,Besic, Hajradinovic e Cimirot saranno schierati dal primo minuto, mentre il tridente offensivo sarà composto da Visca, Hajrovic e Edin Dzeko, bomber della Roma corteggiato dalla Juventus in queste ultime settimane di calciomercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA