Diretta Italia Bosnia U19 streaming video Rai: orario, probabili formazioni e risultato live per le qualificazioni a Euro Under 19, oggi 15 novembre 2025

DIRETTA ITALIA BOSNIA U19 (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

La diretta Italia Bosnia U19 è ferma sul pareggio per 0-0 quando siamo giunti all’intervallo a Catania. La prima vera occasione da gol per gli Azzurrini è arrivata al 18’ minuto: l’azione si è sviluppata da Natali a Sala e infine Mosconi, che impegna il portiere avversario Banjic a una difficile respinta per togliere il pallone dal sette. Al 21’ lo stesso Mosconi approfitta di un errore della difesa bosniaca, ma poi a sua volta perde l’attimo fuggente.

Questo è il momento migliore per l’Italia U19, al 24’ ci prova anche Coletta con un colpo di testa da calcio d’angolo, di nuovo deviato in corner. Al 35’ ci prova anche Iddrissou, che servito da un bel cross di Mosconi colpisce di testa ma viene fermato dalla traversa. Insomma, praticamente un dominio totale, ma non premiato dal gol e quindi la diretta Italia Bosnia U19 resta in bilico… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA BOSNIA U19 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Gli Azzurrini saranno visibili in chiaro su Rai Sport, ottima notizia quindi per la diretta Italia Bosnia U19 in tv, senza dimenticare che sarà di conseguenza disponibile tramite Rai Play anche la diretta streaming video.

DIRETTA ITALIA BOSNIA U19 RAIPLAY

SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Italia Bosnia U19? Facciamo il punto della situazione cercando di capire chi tra queste due realtà avrà le carte in regola per portare la vittoria nelle proprie fila. L’Italia U19 arriva all’appuntamento con numeri importanti: 59% di possesso medio, 1,9 xG, 1,6 xA, e una precisione di passaggio dell’87%. Il 65% delle azioni pericolose nasce dal corridoio sinistro, con catene di costruzione molto fluide e un baricentro medio a 46 metri. La squadra azzurra si distingue anche per la costanza atletica (10,8 km percorsi per giocatore) e la capacità di mantenere ritmo nei finali, dove realizza il 43% dei gol.

Difensivamente resta stabile, con soli 0,8 xGA e una media di 3,2 tiri nello specchio concessi. La Bosnia U19 si affida invece a compattezza e ripartenze: 47% di possesso, 1,3 xG, 1,1 xA, e una struttura più diretta, con il 58% delle occasioni da gol nate da transizioni centrali. Il baricentro medio più basso (38 metri) e i 17,5 falli a gara mostrano una squadra aggressiva e pronta al duello fisico. Adesso via al commento live della diretta di Italia Bosnia U19, si parte finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

AZZURRINI PER IL BIS

Ambientazione di lusso, sarà infatti lo stadio Angelo Massimino di Catania ad ospitare la diretta Italia Bosnia U19, con fischio d’inizio alle ore 15.50 di oggi pomeriggio, sabato 15 novembre 2025, nella seconda giornata del girone 9 per la prima fase delle qualificazioni alla prossima edizione degli Europei Under 19.

L’Italia infatti ospita questo quadrangolare in Sicilia, fra Catania e Acireale, dove mercoledì pomeriggio gli Azzurrini hanno esordito con una larghissima vittoria per 8-0 contro la Moldavia, che d’altronde già alla vigilia era considerata l’anello più debole del girone a quattro che promuoverà le prime due alla fase Élite.

Insomma, la qualificazione potrebbe arrivare già oggi per l’Italia Under 19 del c.t. Alberto Bollini, ai primi impegni ufficiali dopo le amichevoli disputate sia a settembre sia ad ottobre. L’Italia U19 si è quindi ben preparata per il primo momento decisivo, che (speriamo) potrebbe essere già oggi.

I presupposti sono ottimi: una seconda vittoria nella diretta Italia Bosnia U19 darebbe la certezza della qualificazione, anche perché i balcanici nella prima giornata hanno perso per 2-1 contro la Polonia. Gli Azzurrini sono sulla carta favoriti, speriamo poi che non succeda nulla di clamoroso al Cibali…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U19

Dopo la prima vittoria, il c.t. Alberto Bollini potrebbe insistere a caccia del bis e della qualificazione, anche perché la vittoria contro la Moldavia non è di certo stata fra le più faticose. Nelle probabili formazioni per la diretta Italia Bosnia U19 potremmo quindi puntare ancora sul modulo 4-3-3 per gli Azzurrini, con Nunziante in porta protetto dalla difesa a quattro formata da Nardin, Natali, Maffessoli e Cocchi.

A centrocampo potrebbe essere confermato il trio titolare di mercoledì per l’Italia U19, con Coletta, Sala e Ciardi, mentre davanti il punto di riferimento potrebbe essere il tridente d’attacco che tre giorni fa contro la Moldavia Under 19 era stato formato da Mosconi, Iddrissou e Cacciamani. Non mancano le alternative, ma in linea di massima ci aspettiamo poche novità.