DIRETTA ITALIA BRASILE COPPA DAVIS 2024: SENZA I BIG!

La diretta Italia Brasile rappresenta il primo incrocio nel girone A di Coppa Davis 2024: tornano le grandi emozioni del torneo di tennis per nazionali che, lo ricordiamo bene, l’Italia ha vinto lo scorso novembre spezzando un digiuno di 47 anni. Appuntamento alle ore 15:00 di mercoledì 11 settembre: il girone A si giocherà interamente alla Unipol Arena di Bologna, dunque ancora una volta saremo in casa. Diamo subito un’altra informazione importante: le altre due avversarie nel gruppo saranno Belgio e Olanda, e saranno le prime due nazionali a qualificarsi per i quarti di finale, che verranno disputati a Malaga come semifinali e finali, nello spazio di sei giorni.

Diciamo anche che Jannik Sinner non sarà presente alla diretta Italia Brasile: il numero 1 Atp, fresco vincitore degli Us Open, aveva dato la sua disponibilità ma il capitano Filippo Volandri, dopo una valutazione con lo staff e la federazione, ha deciso di preservarlo in vista di Malaga, e lo stesso ha fatto con Lorenzo Musetti. Mancheranno dunque i migliori singolaristi azzurri, ma non ci possiamo lamentare: nella diretta Italia Brasile torna in Coppa Davis 2024 Matteo Berrettini, e poi potremo scegliere tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi il secondo singolarista. Siamo favoriti per vincere il girone, poi vedremo…

ITALIA BRASILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2024

Ottima notizia per la diretta tv di Italia Brasile, e in generale per la Coppa Davis 2024: i match dell’Itala, dunque compreso anche quello di oggi, saranno infatti coperti da Rai Due e rappresenteranno un appuntamento in chiaro, naturalmente con la possibilità di seguirli anche in diretta streaming video tramite il sito di Rai Play o la relativa applicazione. In alternativa, solo per gli abbonati alla televisione satellitare, ecco l’opzione Sky Uno e Sky Sport Tennis (numeri 201 e 203 del decoder), in questo caso la diretta streaming video della Coppa Davis 2024 sarà disponibile con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ITALIA BRASILE COPPA DAVIS 2024

DIRETTA ITALIA BRASILE COPPA DAVIS 2024: DIFENDIAMO IL TITOLO

La diretta Italia Brasile inaugura la nostra Coppa Davis 2024: l’Italia, possiamo provare a dirlo, è la nazionale da battere e non solo perché difende il titolo vinto lo scorso anno. È un discorso da approfondire e proveremo a farlo in seguito; intanto possiamo dire che, anche senza Sinner e Musetti, l’Italia parte nettamente favorita contro un Brasile che ha come miglior singolarista Thiago Monteiro, numero 75 Atp e unico giocatore tra i primi 100 del ranking. Vero che in Coppa Davis contano magari altri fattori e in termini di esperienza i verdeoro potrebbero farci pagare qualcosa, ma siamo assolutamente fiducioso nell’ottima crescita dei nostri giocatori.

In più, se sta bene, Berrettini rimane uno dei migliori giocatori al mondo; ricordiamo che la diretta Italia Brasile, così come tutte le sfide di Coppa Davis 2024, prevede due singolari e un doppio, si aggiudica il punto la nazionale che vince due match ma saranno comunque importanti i singoli punti raccolti, almeno nel corso della fase a gironi, per determinare la classifica finale. Adesso dunque aspettiamo che la diretta Italia Brasile per la Coppa Davis 2024 ci faccia compagnia, sperando che l’Italia possa aprire nel migliore dei modi la sua Coppa Davis 2024 e proceda spedita verso un bis che sarebbe decisamente storico.