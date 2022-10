Diretta/ Italia Brasile donne, streaming video e tv: test di prestigio (amichevole)

DIRETTA ITALIA BRASILE: AMICHEVOLE IN VISTA DEL MONDIALE 2023

Diretta Italia Brasile donne, in programma oggi – lunedì 10 ottobre 2022 – alle ore 18.30 allo stadio Ferraris di Genova, è una sfida amichevole in vista dell’atteso Mondiale 2023 in programma in Australia Nuova Zelanda. Un test importante per le Azzurre, chiamate al riscatto dopo un Europeo in chiaroscuro.

Italia e Brasile torneranno ad affrontarsi tre anni dopo l’ultimo incrocio: al Mondiale del 2019 ebbe la meglio la compagine sudamericana per 1-0, rete siglata da Marta su rigore. “Sarà un test importante che ci permetterà di capire a che punto siamo”, ha spiegato la ct Bertolini: “Nel prossimo anno disputeremo varie amichevoli contro avversarie di prima fascia, cosa che non riuscimmo a fare prima dell’Europeo a causa del Covid. Il progetto della Federazione è quello di creare un gruppo unico che coinvolga Nazionale A e Under 23. Così facendo avremo la possibilità di inserire diverse nuove giocatrici”.

DIRETTA ITALIA BRASILE DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Brasile donne sarà trasmessa sulla televisione di stato, che si occupa delle partite della nostra nazionale femminile: nello specifico questo match delle ragazze va in onda su Rai 2 HD, canale che trovate al numero 2 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete come di consueto avvalervi del servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: vi basterà infatti visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BRASILE DONNE

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Italia Brasile donne che prenderà il via tra pochi minuti. Partiamo dalle azzurre, schierati dalla ct Bertolini con il consueto 4-4-2: Giuliani, Bartoli, Filangeri, Lenzini, Boattin, Bonfantini, Giugliano, Greggi, Caruso, Girelli, Giacinti. Stesso modulo anche per la formazione ospite: Lorena, Antonia, Kathelien, Rafaelle, Tamires, Jacqueline, Ary Borges, Duda, Adriana, Beatriz, Debinha.











