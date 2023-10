DIRETTA/ Italia Brasile (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (oggi 8 ottobre 2023)

DIRETTA ITALIA BRASILE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Italia Brasile, sfida sempre affascinante e significativa, a maggior ragione se in palio c’è un posto alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Abbiamo già accennato al fatto che probabilmente chi non entrerà fra i primi due della classifica di questo torneo pre-olimpico dovrebbe trovare il “ripescaggio” tramite ranking FIVB, che però sarà ufficializzato solamente a giugno dell’anno prossimo. Sarebbe decisamente meglio levarsi il peso già oggi, anche perché vincere a Rio de Janeiro contro il Brasile ha sempre un sapore speciale per chiunque.

Inoltre nei posti assegnati tramite ranking ci sarà anche il calcolo per garantire la rappresentatività di tutti i continenti. In ogni caso proviamo a proiettarci all’anno prossimo ricordando che le Olimpiadi per la pallavolo si disputeranno dal 27 luglio all’11 agosto 2024, giocando uomini e donne a giorni alterni presso il Paris Expo Porte de Versailles, che oltre al volley ospiterà anche pallamano e tennis tavolo. Adesso però torniamo alla stretta attualità: finalmente comincia la diretta di Italia Brasile! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA BRASILE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Brasile sarà garantita su abbonamento sui canali della piattaforma satellitare di Sky Sport; di conseguenza ecco che il servizio Sky Go garantirà la diretta streaming video di Italia Brasile, partita che sarà d’altronde visibile anche su Volleyball World TV, la piattaforma mondiale della FIVB, anche in questo caso su abbonamento.

ITALIA BRASILE: SFIDA DI CARTELLO!

Italia Brasile, in diretta alle ore 15.00 italiane di questo pomeriggio, domenica 8 ottobre 2023, sarà la settima e ultima partita degli Azzurri nel torneo pre-olimpico di volley maschile in corso a Rio de Janeiro. Naturalmente è la sfida più affascinante, collocato nell’insolito orario delle 10 del mattino locale, ma la diretta di Italia Brasile non ha bisogno di presentazioni, tanto affascinante è la storia di entrambe le Nazionali nel volley maschile. Inoltre, questo anomalo pre-olimpico che ha esaltato a sorpresa la Germania, vincitrice sia contro gli Azzurri sia contro i verdeoro, fa in modo che questa partita sia di fatto uno spareggio – che in realtà coinvolge anche Cuba – per prendersi il posto a Parigi 2024, quindi la posta in palio è altissima.

Certo, poi ci potrebbe essere il ripescaggio per ranking FIVB, che è anzi quasi una certezza per chi dovesse restare escluso dal momento che parliamo di due super-potenze della pallavolo mondiale, con l’Italia soprattutto che è campionessa del Mondo in carica e d’altronde è maggiormente a rischio avendo perso finora un match in più, però naturalmente sarebbe meglio togliersi subito il pensiero, a maggior ragione per gli Azzurri che si prenderebbero la grande soddisfazione di battere il Brasile a Rio de Janeiro. Insomma, la partita è sempre affascinante e la posta in palio è molto alta: l’attesa è altissima, che cosa ci dirà la diretta di Italia Brasile?

DIRETTA ITALIA BRASILE: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Brasile, all’inizio di questo torneo pre-olimpico si pensava che il big-match avrebbe anche potuto essere una passerella, se entrambe ci fossero arrivate a punteggio pieno. Il campo ha detto diversamente, c’è stata appunto la Germania come “variabile” ben più forte del previsto, senza sottovalutare Cuba che è ritornata in modo prepotente in corsa vincendo ieri proprio contro di noi, di conseguenza ecco che la partita di oggi avrà anche il fascino di uno “spareggio” verso Parigi 2024, salvo ranking che dovrebbe comunque salvare chi sarà escluso. Il Brasile in caso di vittoria è a posto, mentre noi dipenderemo pure dal risultato di Cuba in questo intricato finale.

Inoltre, c’è naturalmente l’aspetto più strettamente tecnico di una partita fra due delle Nazionali più forti del mondo, anche se entrambe non sembrano essere al top in questo momento. Il Brasile ad esempio ha avuto bisogno di ben cinque set per battere sia l’Ucraina sia la Repubblica Ceca, l’Italia da questo punto di vista ha fatto meglio ma la sconfitta contro la Germania ha indicato che pure gli Azzurri non sono in versione Mondiali 2022. Oggi ci si gioca tanto, sarà un esame durissimo sia tecnicamente sia dal punto di vista della personalità: quali verdetti ci darà la diretta di Italia Brasile?











