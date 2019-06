Diretta Italia Brasile/ Streaming video e tv: Nations League ad Ankara (volley)

Italia Brasile, in diretta dal Başkent Voleybol Salonu di Ankara, capitale della Turchia, oggi martedì 18 giugno alle ore 15.00 del pomeriggio in orario italiano (le 16.00 locali), segna il primo impegno della nostra Nazionale di pallavolo femminile nella quinta e ultima settimana della prima fase della Volleyball Nations League 2019, il torneo che dall’anno scorso ha preso il posto del Grand Prix e che segna l’inizio di lunghissimi mesi ricchi di impegni per le Nazionali, in particolare le qualificazioni olimpiche e gli Europei. Siamo dunque al via della Pool 20, uno dei quattro triangolari di questa settimana, ospitato in Turchia. Italia Brasile è il tredicesimo impegno per le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti, che hanno già giocato un totale di dodici partite nelle quattro precedenti settimane mentre in questa nuova fatica dovranno giocare anche contro le padrone di casa della Turchia e il Belgio dopo questa prima partita contro il Brasile, un classico del volley mondiale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA BRASILE

Dobbiamo segnalare che Italia Brasile sarà visibile in diretta tv su Eurosport (canale numero 210 della piattaforma Sky) e in diretta streaming video su Eurosport Player e Sky Go, mentre chi non è abbonato per seguire questa prima uscita delle azzurre nella quinta settimana della Volleyball Nations League 2019 da Ankara il principale punto di riferimento dovranno essere il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA ITALIA BRASILE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Brasile, dobbiamo ricordare che la Volleyball Nations League continua a ritmi impressionanti. L’Italia però al termine del quadrangolare di settimana scorsa a Perugia con la vittoria contro la Russia ha già ottenuto la matematica qualificazione alle Final Six di questa seconda edizione della Volleyball Nations League. Le azzurre infatti su dodici partite vanta lo straordinario ruolino di marcia di dieci vittorie e due sconfitte, che hanno già dato la certezza di chiudere la classifica di questa lunga prima fase tra le migliori cinque che faranno compagnia alle padrone di casa della Cina. Di conseguenza le ragazze potranno vivere in modo più rilassato queste ultime fatiche ad Ankara, che però proporranno almeno due test di lusso contro Brasile e Turchia, dunque in termini di gioco e personalità il c.t. Mazzanti attende comunque risposte importanti dalle sue azzurre. Il Brasile ha un bilancio di 9-3 e dunque non è ancora del tutto certo della qualificazione alla Final Six: le sudamericane metteranno sul piatto qualche motivazione in più?



