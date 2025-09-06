Diretta Italia Brasile streaming video Rai 1: orario e risultato live della semifinale dei Mondiali volley 2025 con le Azzurre, oggi sabato 6 settembre

DIRETTA ITALIA BRASILE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Comincia la diretta Italia Brasile, abbiamo già ricordato i due precedenti di questa lunga estate. Domenica 8 giugno eravamo solamente alle prime battute della Nations League, ma vincere per 0-3 a Rio de Janeiro è comunque un’impresa che non capita spesso ed è quindi giusto ricordare anche quel successo, seguito poi domenica 27 luglio scorso a Lodz dalla vittoria nella finale della stessa VNL 2025 con il risultato di 3-1 e i parziali di 22–25, 25–18, 25–22 e 25–22 per il secondo trionfo consecutivo dell’Italia nella manifestazione.

DIRETTA/ Giappone Turchia (risultato finale 1-3): vincono le ragazze di Santarelli! Mondiali volley 2025

Le Azzurre hanno raggiunto la semifinale per la sesta volta negli ultimi sette Mondiali e vanno a caccia di quella che sarebbe la terza finale dopo la storica vittoria del 2002 e l’argento del 2018; il Brasile invece clamorosamente non ha mai vinto l’oro mondiale, ma vanta pur sempre quattro argenti, un bronzo e un quarto posto nelle ultime otto edizioni. Siamo nell’olimpo della pallavolo mondiale e oggi verrà scritto un altro capitolo di questa storia mitica grazie alla diretta Italia Brasile, si gioca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Stella Nervini difesa da Velasco in Italia-Polonia/ “Se tocchi la più piccola mi arrabbio” (4 settembre 2025)

ITALIA BRASILE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non si può mancare alla semifinale mondiale delle nostre campionesse: la diretta Italia Brasile in tv sarà in chiaro per tutti stavolta su Rai Uno, con diretta streaming video quindi su sito e app di Rai Play, ma anche su VBTV e DAZN per chi fosse abbonato a queste piattaforme.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA BRASILE RAIPLAY

UN GRANDE CLASSICO PER LA SEMIFINALE MONDIALE

Una semifinale iridata non può mai essere una partita banale, se poi c’è il fascino di una grande storia diventa un appuntamento per cuori forti: la diretta Italia Brasile avrà tutte le caratteristiche per farci emozionare alle ore 14.30 italiane di oggi pomeriggio, sabato 6 settembre, valida appunto come seconda semifinale dei Mondiali volley 2025 dall’Indoor Stadium Huamark di Bangkok.

Diretta/ Italia Polonia (risultato finale 3-0): altro dominio, si va in semifinale! (Mondiali volley 2025)

L’attesa è alle stelle per la nostra meravigliosa Nazionale di pallavolo femminile, per la quale ormai sono terminati gli aggettivi: 34 vittorie consecutive sono un qualcosa di mai visto nella storia di questo sport, hanno già portato due trionfi consecutivi in Nations League e soprattutto l’oro olimpico di Parigi 2024, ma naturalmente adesso Anna Danesi e compagne non vogliono fermarsi sul più bello e puntano quindi a prendersi definitivamente un posto nelle leggende con l’eventuale doppietta Olimpiadi-Mondiali.

Finora è stato un cammino molto europeo: l’unica eccezione è stata Cuba, per il resto nel girone abbiamo superato anche Slovacchia e Belgio cedendo per strada un solo set, poi abbiamo travolto la Germania negli ottavi e la Polonia nei quarti di finale con un doppio 3-0, per trattare tutte allo stesso modo e arrivare alla Final Four per giocarsi le medaglie e il trono.

Il Brasile è sempre in agguato: argento mondiale in carica e bronzo ai Giochi olimpici, le verdeoro sono sempre un pericolo anche se poco più di un mese fa le abbiamo battute 3-1 per vincere la VNL, durante la quale le avevamo già sconfitte 3-0 nella prima fase. Precedenti che ci dimostrano la straordinaria forza delle Azzurre, ma con la consapevolezza che in una semifinale mondiale non c’è niente di scontato: meglio vivere le emozioni della diretta Italia Brasile…

DIRETTA ITALIA BRASILE: UN CONFRONTO STELLARE

Possiamo dirlo senza timori, nella diretta Italia Brasile scenderà in campo la Nazionale attualmente più forte del mondo, guidata alla perfezione dal c.t. Julio Velasco in panchina e con il fantastico contributo di tutte le giocatrici, da Paola Egonu che è sempre la stella più luminosa, fino a chi viene chiamata in causa meno.

Di conferme ne abbiamo avute tanto, non ultime le perentorie vittorie con cui abbiamo liquidato nei turni precedenti Germania e Polonia, che è pur sempre la Nazionale numero 3 nel ranking mondiale femminile della FIVB, ma praticamente non ha avuto scampo contro le Azzurre olimpioniche.

Il Brasile però senza ombra di dubbio è tra le poche squadre che sulla partita secca può crearci problemi: anche per le verdeoro finora solo vittorie in questi Mondiali, anche se magari faticando un po’ di più, compreso il quarto di finale contro la Francia, vinto 3-0 ma con i primi due set entrambi terminati ai vantaggi.

Le due sconfitte in VNL potrebbero pesare sulle sudamericane a livello mentale, ma potrebbero essere anche una spinta in più per ribaltare il bilancio proprio nel momento più importante. Di certo le Azzurre meritano tutto il nostro sostegno nella bellissima diretta Italia Brasile…