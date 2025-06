Diretta Italia Brasile streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda settimana di Volley Nations League 2025.

DIRETTA ITALIA BRASILE: SFIDA CLASSICISSIMA!

La diretta Italia Brasile ci presenta un’altra partita di grande lusso in questo secondo girone della Volley Nations League 2025: si va in campo alle ore 23:00 di sabato 28 giugno, ancora alla Now Arena di Chicago, e arriva il secondo di tre big match in questa seconda settimana, gli azzurri chiuderanno contro gli Usa.

La prima di questo nuovo stint è andata benissimo: l’Italia infatti è riuscita a battere la Polonia al tie break, dunque prendendosi altri due punti utili per continuare a sperare in una qualificazione alla Final Four che forse quest’anno potrà essere meno scontata del previsto.

Ad ogni modo stiamo facendo bene: la sconfitta contro la Francia nel primo girone ci poteva stare visto lo status dei Bleus che sono campioni olimpici in carica, adesso la speranza è di cogliere un altro successo di prestigio anche per lanciare un segnale.

Staremo a vedere quello che succederà nella diretta Italia Brasile, una partita che è sempre una classica e ha prodotto gare di straordinario livello, qui siamo “solo” in un girone di VNL 2025 ma lo spettacolo è comunque garantito, tra poco il campo ci dirà come andranno le cose alla Now Arena di Chicago.

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA BRASILE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Italia Brasile non godrà di una trasmissione in tv, ma potrete comunque seguirla in diretta streaming video, se abbonati al portale Volleyball Tv.

DIRETTA ITALIA BRASILE: ANTIPASTO DI FINAL EIGHT?

La diretta Italia Brasile può sicuramente essere un antipasto della Final Eight nella Volley Nations League 2025, entrambe le nazionali rappresentano l’élite della pallavolo mondiale e dunque possono sicuramente ritrovarsi magari ai quarti di finale, anche se dovremo aspettare la classifica finale della regular season per scoprirlo. Intanto possiamo dire che il Brasile ha avuto la possibilità di giocare in casa il primo girone: a Brasilia i verdeoro hanno battuto Iran e soprattutto Slovenia con un netto 3-0, ma hanno perso al tie break contro Cuba e incredibilmente hanno avuto bisogno del quinto set per regolare l’Ucraina.

Una nazionale che in questo momento sta facendo un po’ di fatica, ma che comunque ha portato a casa 9 punti per poi aprire questo secondo girone con una vittoria netta contro il Canada; meglio di noi insomma, e comunque le somme si potranno tirare soltanto alla fine. Va ricordato che alle ultime Olimpiadi il Brasile è stato eliminato ai quarti dagli Stati Uniti, ma rimane un gruppo sempre capace di svolare e che sa produrre grandi talenti, anche se forse ha perso quell’aura di imbattibilità che aveva tempo fa. Ciò detto, la diretta Italia Brasile rimane uno spettacolo a prescindere da tutto, vedremo come andranno le cose…