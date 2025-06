DIRETTA ITALIA BRASILE: BIG-MATCH CON LE PADRONE DI CASA

La prima settimana della Nations League di volley femminile avrà una chiusura davvero affascinante con la diretta Italia Brasile. Attenzione all’orario, perché l’appuntamento sarà già alle ore 15.00 del pomeriggio italiano di oggi, domenica 8 giugno 2025, quando dunque sarà ancora mattina a Rio de Janeiro. Sfida sempre di enorme fascino, a maggior ragione se disputata in casa delle verdeoro, anche se attualmente il punto di riferimento del volley femminile sono le ragazze del c.t. Julio Velasco, detentrici della VNL e naturalmente anche campionesse olimpiche a Parigi 2024.

Come ogni anno in questo periodo, dobbiamo ribadire che gli obiettivi principali sono ancora lontani, ma naturalmente qualche indicazione è già arrivata. Ad esempio, era stato a dir poco eccellente il debutto con una vittoria per 3-0 contro gli Usa, nella rivincita della finale dei Giochi che ha in realtà esaltato ancora l’Italia, mentre è stata decisamente più sofferta e combattuta la vittoria in cinque set contro la Germania. L’ultimo impegno della settimana in Sudamerica ha certamente fascino, sarà un’altra risposta molto significativa: Velasco potrà sorridere al termine della diretta Italia Brasile?

COME VEDERE ITALIA BRASILE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Italia Brasile in tv sarà anche questo pomeriggio, come ormai abbiamo capito per la Nations League, una diretta streaming video su abbonamento al portale Volleyball World oppure Dazn.

DIRETTA ITALIA BRASILE: IL PUNTO SULLE VERDEORO

Affrontare le campionesse olimpiche in carica è sempre affascinante, le Azzurre si godono questo status ma sono anche consapevoli delle responsabilità che esso comporta. Ecco allora uno spunto in più per la diretta Italia Brasile perché le verdeoro vorranno regalare al loro pubblico un successo di prestigio a conclusione della settimana per loro casalinga della VNL. Un piccolo vantaggio per noi potrebbe essere il riposo ieri, mentre la terza giornata è stata al sabato per il Brasile, che ha sfidato la Germania meno di 24 ore fa.

L’esame è sempre affascinante: il Brasile in questo momento è bronzo olimpico e argento mondiale in carica, nel torneo iridato del 2022 furono proprio le verdeoro a sconfiggerci in semifinale prima di arrendersi alla Serbia, mentre a Parigi persero in cinque set la semifinale contro gli Usa e quindi dovettero accontentarsi di lottare per il bronzo, conquistato vincendo la finale per il terzo posto contro la Turchia. Nella scorsa Nations League invece il Brasile chiuse al quarto posto perdendo in cinque set sia la semifinale sia la finale terzo posto: ci sarà quindi pure un desiderio di rivalsa, magari già nella diretta Italia Brasile…