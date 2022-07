Diretta Italia Brasile/ Streaming video tv: finale di lusso, VNL 2022

DIRETTA ITALIA BRASILE: GRANDE FINALE PER GLI AZZURRI!

Italia Brasile, in diretta dalla Ankara Arena della capitale turca Ankara alle ore 17.30 italiane (le 18.30 locali) di oggi pomeriggio, domenica 17 luglio 2022, sarà per le Azzurre di Davide Mazzanti la finale della VNL 2022 di volley femminile.

La Volleyball Nations League, competizione che da qualche anno ha sostituto il Grand Prix nella pallavolo femminile, ci ha tenuto compagnia per un mese e mezzo circa e oggi finalmente consacrerà il nome della squadra vincitrice. Al termine di un cammino davvero straordinario, l’Italia si giocherà il titolo contro il Brasile e per le Azzurre l’obiettivo è quello di firmare un’impresa storica per la nostra pallavolo femminile, dal momento che il Grand Prix/VNL non è mai stato vinto finora dall’Italia.

La diretta di Italia Brasile potrebbe essere la ciliegina sulla torta di settimane esaltanti: una eccellente fase a gironi chiusa con dieci vittorie e due sconfitte su dodici partite giocate, poi la vittoria contro la Cina nei quarti di finale giovedì e infine il 3-0 rifilato ieri pomeriggio in semifinale alla Turchia padrona di casa. Eccoci allora in finale contro il Brasile, che invece nell’altra semifinale ha avuto la meglio sulla Serbia: nessuno ha trascurato la VNL quest’anno, la strada verso i Mondiali d’autunno è ancora abbastanza lunga ma oggi c’è già in palio un titolo davvero importante. L’attesa per la finale è davvero alta: che cosa ci dirà la diretta di Italia Brasile?

DIRETTA ITALIA BRASILE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Italia Brasile sarà garantita oggi su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022 e naturalmente trasmetterà anche la finale. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video di Italia Brasile garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA BRASILE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Brasile ci proporrà quindi oggi pomeriggio una bellissima finale della Volleyball Nations League femminili. Finora queste Final Eight ci hanno consentito di prendere due rivincite: l’Italia, come abbiamo accennato, ha chiuso la fase a gironi con un bilancio di 10-2, con le uniche due sconfitte che erano arrivate contro la Turchia e la Cina, nella settimana d’apertura ad Ankara. Per la fase ad eliminazione diretta siamo tornati nella capitale turca e l’Italia ha vinto proprio contro Cina e Turchia. Adesso però speriamo di invertire questa tendenza: nel girone abbiamo vinto noi contro il Brasile, per di più a Brasilia, quel colpaccio resta memorabile e bissarlo oggi lo sarebbe ancora di più.

Il Brasile d’altronde ha fatto a sua volta molto bene lungo tutta la VNL 2022. Dieci vittorie e due sconfitte nei gironi, proprio come noi, perdendo contro le Azzurre e contro gli Stati Uniti, poi ecco in questa Final Eight le vittorie contro il Giappone ai quarti e ieri contro la Serbia in semifinale. Per le sudamericane, reduci dall’argento olimpico di Tokyo, il grande obiettivo stagionale sarà il Mondiale, che clamorosamente nella pallavolo femminile il Brasile non ha mai vinto: tuttavia, giunti a questo punto naturalmente nessuno vorrebbe perdere. Riusciremo a conquistare la Volleyball Nations League nella finale Italia Brasile?

