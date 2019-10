Diretta Italia Brasile/ Streaming video tv: gran finale, Coppa del Mondo volley

Italia Brasile, in diretta dall’Hiroshima Prefectural Sports Center naturalmente di Hiroshima (Giappone), si gioca alle ore 8.00 italiane di questa mattina, martedì 15 ottobre 2019, e sarà l’ultimo impegno degli azzurri nella Coppa del Mondo di volley maschile che termina proprio oggi. Italia Brasile dunque sarà una chiusura in bellezza per l’attività della Nazionale in questi lunghissimi mesi cominciati con la Volleyball Nations League, passati dalle qualificazioni olimpiche e dagli Europei fino a giungere a questa Coppa del Mondo, sinceramente svuotata d’importanza avendo perso il ruolo di torneo di qualificazione olimpica e anche perché – per le nazionali europee – troppo a ridosso degli Europei finiti l’ultima domenica di settembre. Resta il fatto che Italia Brasile è sempre una partita speciale, darà grandi motivazioni anche alla Nazionale “sperimentale” che Gianlorenzo Blengini ha portato in Giappone.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Brasile non sarà garantita nel nostro Paese: infatti non c’è una copertura televisiva per le partite della Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare il sito ufficiale di questa manifestazione: lo trovate all’indirizzo worldcup.2019.fivb.com, inoltre sugli azzurri il sito e i social della Fipav naturalmente ci daranno ampie notizie.

DIRETTA ITALIA BRASILE: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Brasile, possiamo già azzardare un bilancio sul cammino degli azzurri del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini in questa Coppa del Mondo. Come detto, l’Italia ha partecipato con un gruppo che possiamo definire “sperimentale”, senza i big più affermati, che sta facendo esperienza pensando già al prossimo ciclo olimpico – insomma, con orizzonte più Parigi 2024 che Tokyo 2020. I risultati di conseguenza non sono stati esaltanti, con alti e bassi notevoli spesso anche nella stessa partita (vedi ieri con l’Iran) ma è un rischio che il c.t. e la Federazione avevano messo in conto dal momento che, dopo la vittoria nel Preolimpico ad agosto, è stato scelto di dare la priorità agli Europei piuttosto che alla Coppa del Mondo, due tornei di fatto incompatibili per calendario (su questo ci facciano una riflessione Fivb e Cev…). Il sipario su questi lunghi mesi calerà con Italia Brasile: davvero niente male, anche se va detto che i verdeoro sono i grandi favoriti, dall’alto di una Coppa del Mondo che i sudamericani hanno condotto su ritmi straordinari. Sarà un test di altissimo livello dunque, che farà certamente comodo alla nostra “giovane Italia”…



© RIPRODUZIONE RISERVATA