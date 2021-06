Diretta Italia Brasile/ Streaming video tv: grande classica, Nations League

DIRETTA ITALIA BRASILE: PARTITA MOLTO ATTESA!

Italia Brasile, in diretta alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, lunedì 21 giugno, si gioca alla Fiera di Rimini per la Volleyball Nations League 2021 di pallavolo maschile. Non servono tanti giri di parole per presentare una grande classica del volley mondiale, la diretta di Italia Brasile sarà attesissima anche oggi, pur se le circostanze della partita sono particolari.

DIRETTA/ Italia Thailandia (risultato finale 3-1): le azzurre chiudono vincendo!

Ricordiamo infatti che gli azzurri si sono presentati a Rimini per la VNL 2021 con una formazione che possiamo definire sperimentale fin dall’allenatore, perché come c.t. abbiamo Antonio Valentini, normalmente collaboratore di Gianlorenzo Blengini che invece sta allenando già il gruppo dei big il cui unico obiettivo è la preparazione per le Olimpiadi di Tokyo, grande obiettivo della stagione.

Diretta/ Italia Belgio (risultato finale 2-3) video tv: azzurre ko al tie break

Il Brasile, campione olimpico in carica grazie alla vittoria in finale a Rio 2016 proprio contro l’Italia, ha fatto invece scelte differenti e si è presentato in Romagna con la migliore formazione possibile. La classifica ci dice infatti che il Brasile ha vinto undici delle prime dodici partite, mentre il bilancio dell’Italia è 6-6: con queste premesse è ovvio pensare che i verdeoro siano i grandi favoriti, ma Italia Brasile è comunque una partita da non perdere…

DIRETTA ITALIA BRASILE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Brasile sarà garantita, salvo variazioni di palinsesto, come sempre da La7d, dal momento che è stata appunto La7 ad aggiudicarsi i diritti per trasmettere in Italia la VNL 2021. Questo significa che sarà l’emittente al numero 7 del telecomando a garantire anche la diretta streaming video, che d’altronde sarà disponibile anche sul canale della Federazione internazionale all’indirizzo volleyballworld.tv per tutte le partite di Rimini.

Diretta/ Italia Canada (risultato finale 3-0) video e tv: tris delle azzurre!

DIRETTA ITALIA BRASILE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Brasile, dobbiamo dunque dire che questa partita della Volleyball Nations League 2021 vede i verdeoro favoritissimi, dall’alto delle undici vittorie che il Brasile ha saputo ottenere fino a questo momento. Bruno e compagni vogliono vincere anche la Nations League sulla strada che porta a Tokyo e all’obiettivo di confermarsi campioni olimpici. Quanto all’Italia, dobbiamo dire che finora il bilancio di sei vittorie e altrettante sconfitte è da considerare più che positivo per gli azzurri, che sono andati probabilmente oltre le attese. Brilla la vittoria di settimana scorsa al tie-break contro la Francia, una battaglia in cui l’Italia è piaciuta sia dal punto di vista tecnico sia da quello agonistico contro una rivale certamente più quotata se si considera la rosa francese per questa VNL 2021. Si riparte dunque dopo un quarto ciclo di partite decisamente positivo, se si pensa che l’Italia il giorno prima aveva vinto anche contro l’Olanda: contro il Brasile sarà la sfida in assoluto più difficile ma non abbiamo nulla da perdere, male che vada sarà una utile lezione per l’Italia “sperimentale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA