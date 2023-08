DIRETTA/ Italia Brasile (risultato finale 93-87): Fontecchio ispira, altra vittoria! (basket, 20 agosto 2023)

DIRETTA ITALIA BRASILE (RISULTATO FINALE 93-87): ALTRA VITTORIA AZZURRA

Italia Brasile 93-87: la nostra nazionale vince anche la prima amichevole di Shenzhen (domani giocheremo contro la Nuova Zelanda) e prosegue la sua ottima preparazione verso i Mondiali basket 2023. L’Italia approccia davvero male l’amichevole: molto meglio il Brasile che comanda con 13 punti di vantaggio al termine del primo quarto, gli azzurri si affidano soprattutto a Marco Spissu e Stefano Tonut e con gli esterni – come del resto da previsione e “struttura” del roster – in qualche modo non affondano, anzi nel secondo quarto iniziano con un parziale di 8-0 con due triple del nostro capitano Gigi Datome, che suona la carica. Siamo sotto di 6 all’intervallo lungo, anche perché si è messo in moto Simone Fontecchio: al 20’ sono 14 i punti del giocatore degli Utah Jazz.

Nel terzo periodo l’Italia gira definitivamente la partita: il Brasile è tosto, torna davanti e ci prova seriamente ma gli azzurri adesso sono più concentrati e dal 54-58 in favore dei verdeoro arriva un altro 8-0 che ci mette con il naso avanti nel punteggio, e ci fa anche iniziare gli ultimi 10 minuti con un possesso pieno di vantaggio. Il quarto periodo ci vede scappare, anche con 9 punti di vantaggio; il Brasile non ci sta e prova a rintuzzare, arrivando ancora a -3. Il finale dunque è punto a punto, ma gli azzurri la spuntano: dunque, altra vittoria e altra fiducia in vista dei Mondiali basket 2023 con un Fontecchio che appare già in ottima forma… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA BRASILE: AMICHEVOLE IN CINA

Italia Brasile, in diretta alle ore 9.00 italiane di stamattina, domenica 20 agosto 2023, sarà la prima amichevole in terra asiatica per la nostra Nazionale di basket che si sta preparando per gli ormai davvero imminenti Mondiali 2023 di pallacanestro. Giocheremo nelle Filippine, ma prima si fa tappa in Cina, per la precisione a Shenzhen, dove oggi e domani sono in programma le ultime due amichevoli per la Nazionale del c.t. Gianmarco Pozzecco, oggi appunto contro il Brasile e infine domani contro la Nuova Zelanda.

Ci avviciniamo alla diretta di Italia Brasile con grande entusiasmo, perché finora il cammino di preparazione degli Azzurri è stato eccellente, con la chicca della doppia vittoria ad Atene contro la Serbia e anche sui padroni di casa della Grecia, ma anche altri successi, per ultimo quello di domenica scorsa contro Portorico nel giorno della festa per capitan Gigi Datome. Il morale quindi è alto, però naturalmente si avvicina il momento decisivo e allora ogni occasione per raffinare gli ultimi dettagli sarà preziosa: che cosa ci dirà la diretta di Italia Brasile?

DIRETTA ITALIA BRASILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Brasile, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere garantita oggi, stesso discorso per quanto riguarda una diretta streaming video di Italia Brasile. Di conseguenza, il principale punto di riferimento per avere informazioni sulla partita amichevole di basket saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della FIP.

DIRETTA ITALIA BRASILE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Brasile, possiamo allora ribadire che sta crescendo la curiosità attorno alle potenzialità della nostra Nazionale di basket, che già da qualche anno è tornata a darci soddisfazioni, su tutte i quarti di finale delle scorse Olimpiadi a Tokyo. L’anno scorso eliminazione ai quarti anche agli Europei, con i rimpianti legati a un colpo sfiorato contro la Francia, che poi ci ha sconfitti ai supplementari, però l’Italia è tornata nel giro che conta e la speranza è che questi Mondiali segnino il definitivo salto di qualità.

Non siamo tra le prime favorite per la vittoria, ma ce la potremo giocare con tutti. Intanto ecco un test interessante contro il Brasile: a calcio è una classica leggendaria, ma anche a livello cestistico non è una sfida banale, perché anche nel basket i verdeoro hanno sempre avuto una Nazionale di buon livello e naturalmente stanno a loro volta rifinendo la preparazione verso i Mondiali. Inoltre oggi e domani saranno due amichevoli contro Nazionali extra-europee, l’ideale dato che nel primo girone non avremo rivali del nostro continente: sono tanti gli spunti verso la diretta di Italia Brasile…

