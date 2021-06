Diretta Italia Brasile/ Streaming video tv: sfida ostica per le azzurre!

DIRETTA ITALIA BRASILE: BIG MATCH PER LE AZZURRE

Italia Brasile, in diretta dalla Fiera di Rimini, dove è stata fissata una “bolla sanitaria”, è la partita di volley femminile in programma oggi, mercoledì 2 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. A chiusura della seconda (su cinque) settimana della Nations league di volley femminile, ecco che la nazionale di Bregoli affronta una delle formazioni più temute, quella verdeoro guidata dal ct Jose Roberto Guimaraes, per una sfida che si annuncia davvero spettacolare, ma incredibilmente complicata per le nostre beniamine.

DIRETTA/ Italia Giappone (risultato finale 2-3) streaming: azzurre ancora sconfitte

La nazionale sperimentale presente a Rimini infatti, nonostante i grandi segnali che arrivano match dopo match e le belle giocate fatte finora, pure non hanno avuto molto di che sorridere e la loro posizione nella classifica generale della Nations league, quando ormai un terzo della competizione è passato, comincia farsi drammatico. Le nostre azzurre dunque potrebbero avere ben vita difficile contro il Brasile, che nel 2019 per la 13 volta di fila si è confermato Campione del Sudamerica: pure il colpo di scena alla Nations league è di casa e chissà che oggi possa arrivare il miracolo sul taraflex romagnolo.

DIRETTA/ Italia Russia (risultato finale 0-3) streaming video tv: russe ok in 3 set!

DIRETTA ITALIA BRASILE IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Italia e Brasile, come la maggior parte delle sfide per la Nations league di volley femminile, sarà visibile in diretta tv sui canali de La7. Per la precisione, questa sfida, in programma alle ore 21.00 sarà disponibile in chiaro al canale La7d, al numero 29 del telecomando del digitale terrestre. L’incontro di volley femminile sarà poi disponibile anche in diretta streaming video, sul sito www.la7.it.

DIRETTA ITALIA BRASILE: IL CONTESTO

Come abbiamo ben detto prima, alla vigilia della diretta tra Italia e Brasile, ci attendiamo un match molto difficile per le azzurre, la squadra di Bregoli a livello di prestazioni non ci ha deluso, pur mostrando gran limiti anche nella sfida contro la Russia: pure la striscia di sconfitte fin qui messa da parte comincia a pesare e non poco nello spogliatoio azzurro. Di contro poi ecco una formazione rivoluzionata in vista della Nations league (anche le verde oro come l’Italia saranno protagoniste ai prossimi Giochi Olimpici e la federazione ha deciso di preservare diverse big), ma che sta regalando gran scintille finora. Alla vigilia dell’ultimo impegno per la seconda settimana alla Nations league, il Brasile di Guimaraes si colloca comunque entro la top six della graduatoria generale, avendo ottenuto anche pesanti successi contro Canada, Repubblica Dominicana e Giappone. Non sarà dunque sfida facile per l’Italia, ma chissà che cosa deciderà il campo!

Diretta/ Italia Serbia (risultato finale 1-3) streaming: terza sconfitta di seguito

© RIPRODUZIONE RISERVATA