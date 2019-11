Diretta Italia Brasile U17/ Streaming video Rai: quarti Mondiali Under 17

Italia Brasile U17, in diretta dall’Estádio Olímpico di Goiânia, è in programma alla mezzanotte ora italiana di stanotte (le 20.00 locali) per i quarti di finale dei Mondiali Under 17 in cui gli azzurrini dovranno affrontare i verdeoro padroni di casa. Italia Brasile U17 sarà certamente una sfida affascinante, come è normale che sia per un quarto di finale mondiale tra Italia e Brasile (a maggior ragione a casa loro), anche se in questo caso a livello di Nazionali Under 17. Per l’Italia U17 è un lieto ritorno ad alto livello, perché non raggiungevamo i quarti dei Mondiali dal 2009, che curiosamente sono invece l’ultima occasione in cui il Brasile non entrò fra le migliori otto. L’Italia arriva dalla vittoria per 1-0 contro l’Ecuador agli ottavi, in precedenza siamo arrivati secondi nel nostro girone: oggi però l’asticella della difficoltà si alzerà di molto, perché il Brasile in casa sua sarà naturalmente un ostacolo durissimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA BRASILE U17

Ampia copertura in diretta tv per Italia Brasile U17: infatti il quarto di finale dei Mondiali Under 17 sarà trasmesso in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, che sono i canali numero 201 e 203 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati. Di conseguenza, sarà doppia anche la possibilità della diretta streaming video: gratuita per tutti tramite Rai Play, oppure riservata agli abbonati tramite il servizio di Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BRASILE U17

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni per Italia Brasile U17. Il nostro c.t. Nunziata dovrebbe dare fiducia alla squadra vista nelle prime due partite del girone e poi contro l’Ecuador, cioè in tre vittorie: Molla in porta, protetto da una difesa a quattro formata da Lamanna, Dalle Mura, Pirola e Ruggeri; a centrocampo il terzetto con Brentan, il capitano Panada e Udogie; in attacco invece Gnonto, Tongya e Cudrig, ma naturalmente con Oristanio jolly, dopo avere deciso su punizione l’ottavo con l’Ecuador. Per il Brasile potremmo invece ipotizzare il modulo 4-2-3-1 con Matheus in porta e davanti a lui una retroguardia a quattro con Garcia, Marinho, Luan e Patryck; nel cuore della mediana potrebbero agire Cabral e Rosa, mentre sulla trequarti gli esterni Gabriel Veron e Talles Magno più il trequartista Peglow sono attesi in appoggio al centravanti Kaio Jorge.



