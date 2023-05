DIRETTA/ Italia Brasile U20 video streaming tv Mondiali: precedenti 2-1 per verdeoro

DIRETTA ITALIA-BRASILE U20, MONDIALI: I TESTA A TESTA

Ci sono tre precedenti ufficiali nella diretta di Italia Brasile U20. Tutti disputati nella fase a girone dei Mondiali, anche se datati: due sono stati vinti dai verdeoro, uno dagli azzurrini e questo è anche quello più recente, anche se bisogna tornare al 1987 per trovarlo. La competizione si era svolta in Cile, in due settimane di metà ottobre: vittoria per la Jugoslavia che in finale aveva battuto quella che era ancora Germania Ovest, in campo giocatori come Davor Suker (6 gol nel torneo), Predrag Mijatovic e Zvonimir Boban mentre il capocannoniere con 7 reti era risultato essere Marcel Witeczek, che avrebbe giocato con Kaiserslautern, Bayern Monaco e Borussia Monchengladbach senza lasciare troppo il segno (nessuna presenza nella nazionale maggiore).

L’Italia aveva vinto quel girone, che comprendeva anche Canada e Nigeria – dunque molto simile a quello di oggi: contro i verdeoro aveva deciso Antonio Rizzolo al 60’ minuto, mentre i due giocatori che poi avrebbero avuto una buona carriera da professionisti sarebbero stati Luigi Garzya e Alessandro Melli. Gli azzurrini, in quei Mondiali Under 20, erano poi stati eliminati ai quarti dal Cile, perdendo 1-0. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA BRASILE U20 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Italia Brasile U20 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Italia Brasile U20, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA BRASILE UNDER 20 SU RAI PLAY

ITALIA BRASILE U20: OSPITI FAVORITI!

Italia Brasile U20, in diretta domenica 20 maggio 2023 alle ore 23.00 presso l’Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza, sarà una sfida valida per la gara d’esordio dei Mondiali Under 20. Inizia l’avventura del Mondiale Under 20 degli azzurrini. L’Italia Under 20 di Carmine Nunziata affronterà in Argentina in un girone con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana, partendo subito con l’impegno sulla carta più difficile contro i campioni Sudamericani di categoria.

Il Brasile è inoltre la seconda nazionale più vincente nell’albo d’oro dei Mondiali Under 20: 5 successi, anche se l’ultima vittoria risale al 2011. Il club più titolato resta l’Argentina, con i padroni di casa che hanno conquistato 6 titoli iridati. Il massimo risultato ottenuto dall’Italia nella competizione è invece il terzo posto del 2017. Italia e Brasile tornano ad affrontarsi dopo il precedente del 1987: vinsero di misura gli azzurrini col punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BRASILE U20

Le probabili formazioni della diretta Italia Brasile U20, match che andrà in scena all’Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza. Per l’Italia, Carmine Nunziata schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Masina, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Risponderà il Brasile allenato da Ramon con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Robert Renan, Kaiki; Giovane, Marlon Gomes, Andrey Santos, Guilherme Biro; Matheus Nascimento, Marcos Leonardo.

ITALIA BRASILE U20 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Brasile U20, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale Under 20. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Brasile, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











