Diretta Italia Brasile volley, Streaming video tv: andrà in scena per l'ultimo atto il remake della finale del 2022 (vittoria azzurra) (VNL 2025, 27 luglio)

DIRETTA ITALIA BRASILE: COPPA IN PALIO

La diretta Italia Brasile mette in palio la Volley Nations League 2025. Oggi, domenica 27 luglio alle ore 20:00, si giocherà infatti la finalissima tra due delle nazioni che più volte sono arrivate fino alla fine in questa competizione.

Analizziamo però il presente dove troviamo una Nazionale italiana pazzesca con 14 vittorie su 14 tra il girone unico e la fase finale che ha visto le Azzurre battere sia gli Stati Uniti d’America ai quarti che la Polonia in semifinale per 3-0.

DIRETTA ITALIA POLONIA (risultato finale 3-0): azzurre in finale (VNL 2025, oggi 26 luglio)

Le ragazze del Brasile non sono andate così lontano dal ruolino di marcia dell’Italia avendo vinto tutte le partite tranne una, proprio quella con le Azzurre (3-0). Nei playoff le verdeoro hanno estromesso Germania e Giappone.

DIRETTA ITALIA BRASILE STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Italia Brasile, nonostante sia una finale attesissima, non potrà essere vista da nessuna parte in tv. Diverso il discorso per la diretta streaming poiché tutte le sfide di VNL 2025 sono disponibile sul portale Volleyballworld Tv.

Diretta/ Italia Usa (risultato finale 3-0): azzurre in semifinale! (VNL 2025, oggi 23 luglio)

DIRETTA ITALIA BRASILE: MALEDIZIONE VERDEORO?

La diretta Italia Brasile è senza dubbio l’unica vera partita che potrebbe far sorgere qualche grattacapo alle Azzurre, perfette fin qui con 14 successi con 14. Nello sport si sa che però basta poco per interrompere le strisce positive.

D’altro canto le brasiliane se lo augurano, anche perché il rapporto del Brasile con la Volley Nations League non è dei migliori. Le sudamericane sono arrivate per tre volte in finale ma non sono mai riuscite a vincere: sconfitte nel 2019 a Nachino in Cina dagli Stati Uniti, nel 2021 a Rimini in Italia di nuovo contro gli USA e infine nel 2022 ad Ankara in Turchia contro l’Italia.

Diretta/ Italia Olanda (risultato finale 3-0): cappotto azzurro! (VNL 2025, oggi 20 luglio)

Le Azzurre invece, oltre al sorpacitato successo con le verdeoro nel 2022, hanno conquistato anche lo scorso titolo con il Giappone a Bangkok, in Thailandia. Se l’Italia dovesse vincere anche questa edizione raggiugnerebbe gli Stati Uniti nella voce “record vittorie” dato che attualmente l’Italia è a 2 titoli contro i 3 delle statunitensi.