Diretta Italia Bulgaria streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale dei Mondiali volley 2025 con gli Azzurri, oggi domenica 28 settembre

DIRETTA ITALIA BULGARIA: LA FINALE DEI MONDIALI DI VOLLEY 2025

Dopo il vero e proprio capolavoro in semifinale, oggi domenica 28 settembre si può completare l’opera: la diretta Italia Bulgaria si giocherà alle ore 12.30 italiane e sarà la finale dei Mondiali di volley 2025 alla SM Mall of Asia Arena di Pasay, nella megalopoli di Manila. Gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi possono confermarsi sul tetto del mondo e sarebbe il quinto titolo iridato nella storia, per un nuovo ciclo “da fenomeni” dopo quello degli anni Novanta.

Siamo sinceri: dieci giorni fa sarebbe stato difficile immaginarlo, ma dopo una fase a gironi complicata l’Italia ha cambiato passo e dagli ottavi in poi gli Azzurri sono stati perfetti. Triplo 3-0 consecutivo per travolgere domenica scorsa l’Argentina negli ottavi, poi il Belgio nei quarti ed infine ieri la Polonia in una semifinale che forse nemmeno in sogno avremmo potuto immaginare così bella.

Di fronte ci sarà la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini, ennesima conferma della superiorità degli allenatori italiani, pensando anche alla finale femminile con la Turchia di Daniele Santarelli. I bulgari erano al massimo una outsider a inizio torneo, ma cammin facendo hanno sconfitto Germania, Slovenia e Usa prima del 3-1 inflitto alla Repubblica Ceca in semifinale, quindi possiamo dire che sia una finale meritata anche per la Bulgaria.

L’ostacolo più difficile lo abbiamo già superato, dal punto di vista strettamente tecnico: anche questa però sarà una variabile da considerare per la diretta Italia Bulgaria, il capolavoro contro la Polonia non deve farci pensare che l’oro sia già in tasca. Questi però sono ragionamenti che possiamo fare noi a tavolino: gli Azzurri sanno benissimo che per scrivere la storia bisogna vincere le finali…

ITALIA BULGARIA IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE IN DIRETTA

Per la diretta Italia Bulgaria in tv ci sarà il consueto racconto di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta in chiaro per tutti su Rai Due, di conseguenza la diretta streaming video verrà garantita da Rai Play, mentre i rispettivi abbonati potranno affidarsi anche a DAZN e VBTV.

DIRETTA ITALIA BULGARIA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA BULGARIA: GLI AZZURRI CI ARRIVANO IN CRESCENDO

Sicuramente il morale è molto alto tra gli Azzurri verso la diretta Italia Bulgaria. Le prestazioni offerte contro Argentina e Belgio erano già state molto significative, ma il dominio contro la Polonia è ovviamente destinato ad entrare nella storia. Il nostro c.t. Ferdinando De Giorgi può andare orgoglioso soprattutto del fatto che tutta la sua squadra ha dato il massimo.

La regia di Simone Giannelli è sempre una certezza, Yuri Romanò ha giocato un match straordinario con 15 punti, Alessandro Michieletto con grande potenza ha firmato punti fondamentali (compreso il match point), Fabio Balaso ha dato sicurezza in difesa contro gli attaccanti polacchi, ma ci sono stati protagonisti anche meno attesi. Tra loro un veterano come Simone Anzani, che ormai è una riserva ma con un paio di muri ha lasciato un segno enorme nel terzo set, ma anche giovani che si sono esaltati e ci hanno esaltato.

Bravissimo anche nei momenti più caldi è stato Luca Porro, meraviglioso è invece l’aggettivo da usare per Francesco Sani, che ha devastato la ricezione polacca nel finale del secondo set, compreso l’ace per chiudere il parziale, poi si è ripetuto anche nel terzo set dando un contributo che forse solo De Giorgi poteva intuire. Nove set a zero da quando è cominciata la fase ad eliminazione diretta, adesso lo spauracchio è Aleksander Nikolov (31 punti in semifinale), ma gli Azzurri sanno come si fa – per informazioni chiedere a Wilfredo Leon – e noi non vediamo l’ora di vivere la diretta Italia Bulgaria…