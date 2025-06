DIRETTA ITALIA BULGARIA: IL DEBUTTO NELLA NATIONS LEAGUE DI VOLLEY

Con la diretta Italia Bulgaria siamo a un momento sempre affascinante: l’inizio della Nations League 2025 di volley maschile segna anche il via alla lunga attività estiva della nostra Nazionale di pallavolo, che culminerà a settembre con i Mondiali nelle Filippine, torneo nel quale i ragazzi del c.t. Ferdinando De Giorgi metteranno in palio il titolo conquistato nella precedente edizione. Mancano ancora circa tre mesi, il cammino quindi sarà lungo ma prenderà il via oggi, mercoledì 11 giugno 2025, da Quebec City, in Canada, alle ore 17.00 del pomeriggio italiano.

Gli Azzurri sono attesi da un giugno in Nord America, dal momento che nella prossima pool saranno discesa invece a Chicago. Per il momento però si respira aria da Europei (che l’anno prossimo saranno in Italia), dal momento che il debutto è contro la Bulgaria e le prossime rivali saranno invece Francia e Germania, prima della chiusura contro l’Argentina – il dato curioso è quindi che non giocheremo contro il Canada padrone di casa. Sarà il primo verdetto di una serie molto lunga, ma la diretta Italia Bulgaria avrà appunto il fascino del debutto…

ITALIA BULGARIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Italia Bulgaria in tv sarà per la precisione una diretta streaming video, perché per la VNL 2025 i riferimenti su abbonamento sono le piattaforme VBTV e DAZN.

DIRETTA ITALIA BULGARIA: LE PRIME SCELTE DI DE GIORGI

Verso la diretta Italia Bulgaria possiamo osservare che gli Azzurri hanno già giocato alcune amichevoli, in particolare quella di domenica già in Quebec contro il Canada, battuto con un netto e convincente 3-0. Hanno giocato veterani e giocatori invece meno abituati a vestire la maglia della nostra Nazionale, un classico di questa fase della stagione, quando si approfitta della lontananza dall’evento principale dell’anno per dare ritmo ai volti noti, su tutti Simone Giannelli, ma anche esperienza per chi non ne ha, per età ma anche per situazioni diverse.

Facciamo questo riferimento perché vogliamo spendere qualche parole su Kamil Rychlicki, il lussemburghese di origini polacche che gioca nella nostra Superlega dal 2018, ha ottenuto la cittadinanza e in questo 2025, dopo avere vinto lo scudetto con Trento, ha debuttato con l’Italia, dando un’opzione di alto livello in più a De Giorgi tra gli opposti. Attenzione al fatto che si giocherà alle 11 del mattino locale, orario decisamente anomalo: sarà una variabile per la diretta Italia Bulgaria? Ce lo dovrà dire il campo…