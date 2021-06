Diretta Italia Bulgaria/ Streaming video tv: occasione per gli azzurri (volley)

DIRETTA ITALIA BULGARIA: GRAN OCCASIONE PER GLI AZZURRI

Italia Bulgaria, in diretta dalla “bolla sanitaria” creata alla Fiera di Rimini, è la partita di volley maschile in programma oggi, giovedi 3 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 19.30. Si accende la seconda settimana alla Nations league per la nazionale maschile italiana, guidata dal ct Valentini: messo alle spalle un debutto non certo dei migliori contro però le selezioni più agguerrite e temibili di questa edizione della manifestazione FIVB (la prima da che è cominciata la pandemia), ecco che per i nostri beniamini è giunto il momento di risalire la china.

Sbertoli e compagni stanno cominciando a creare un gruppo coeso e già ottimi segnali li avevamo visti solo pochi giorni fa nella sfida contro la Serbia, campione d’Europa: nella partita di questa sera contro la Bulgaria i nostri beniamini potrebbero anche strappare i primi tre punti della manifestazione.

DIRETTA ITALIA BULGARIA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH PER LA NATIONS LEAGUE

Ricordiamo che per la Nations league 2021 di volley maschile, molte sfide della nostra nazionale saranno visibili su La7 e La7d: purtroppo l’incontro di questa sera tra Italia e Bulgaria non sarà visibile in diretta tv sul canale del digitale terrestre. Pure va detto che gli appassionati potranno seguire le imprese degli azzurri in diretta streaming video abbonandosi alla piattaforma tv a pagamento della FIVB (https://www.welcome.volleyballworld.tv)

DIRETTA ITALIA BULGARIA: IL CONTESTO

Pur pronti a dare la parola al campo per la diretta tra Italia e Bulgaria, ci pare doveroso prima dare un miglior contesto alla sfida di volley maschile in programma oggi, con cui diamo il via alla seconda settimana della Nations league. Come abbiamo accennato prima, per gli azzurri il primo turno si è chiuso con la delusione delle tre sconfitte di fila contro Polonia, Slovenia e Serbia.

Per la nostra nazionale una serie di rivali davvero eccellente, contro cui il giovane gruppo di Valentini, pur giocando molto bene, poco a potuto al fischio finale, in avvio di manifestazione: pure la nostra Italia potrebbe regalarci soddisfazione oggi contro la Bulgaria, che pure si è presentata a Rimini al gran completo. La selezione di Silvano Prandi pure non è stata impeccabile in avvio di torneo: per i bulgari contiamo un solo successo contro l’Australia, ma due sconfitte patite contro Francia e Germania.Vedremo per che accadrà oggi a Rimini!

