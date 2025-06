Diretta Italia Bulgaria streaming video tv: orario e risultato live della partita che apre la seconda settimana di VNL 2025 per le nostre ragazze.

DIRETTA ITALIA BULGARIA: VIA ALLA SECONDA SETTIMANA

Con la diretta Italia Bulgaria entriamo nella seconda settimana della Volley Nations League 2025: il torneo femminile, almeno per quanto riguarda la nostra nazionale, è di stanza a Hong Kong e per la precisione al Kai Tak Sports Park, si gioca qui quella che in totale è la quinta partita della competizione, con inizio alle ore 7:30 di casa nostra.

Fino a questo momento l’Italia è stata quasi perfetta: ha sempre vinto nella settimana di Rio de Janeiro, abbattendo anche grandi nazionali come gli Usa e la nemesi Brasile, e ha lasciato per strada soltanto un punto nella vittoria al tie break contro la Germania, fino a oggi il match più duro in cui le azzurre hanno rimontato da 0-1 e 1-2 ma alla fine si sono assicurate la sfide.

Ora Julio Velasco affronta questo secondo girone: oggi la Bulgaria, domani toccherà già alla sfida contro la Thailandia e poi affronteremo Giappone e Cina, dunque sono le ultime due partite quelle più complicate in cui scopriremo sulla carta il nostro reale valore, ricordando che la nazionale del Sol Levante è quella contro cui abbiamo vinto la finale lo scorso anno.

Adesso possiamo aspettare la diretta Italia Bulgaria, provando nel frattempo a contestualizzare meglio il momento della nostra nazionale che si sta lanciando verso l’appuntamento dei Mondiali di agosto.

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA BULGARIA

Va ricordato che la diretta Italia Bulgaria non sarà trasmessa sulla nostra tv, per le immagini della partita potrete rivolgervi al portale VolleyballWorld Tv per la diretta streaming video, solo se abbonati.

DIRETTA ITALIA BULGARIA: IMPEGNO ABBORDABILE

La diretta Italia Bulgaria rappresenta senza ombra di dubbio un impegno abbordabile per le azzurre: l’anno scorso le bulgare erano risultare il fanalino di coda nella classifica di Volley Nations League, chiudendo con appena due vittorie a fronte di dieci sconfitte – lo stesso record di Francia e Corea del Sud – e mostrando un livello poco competitivo rispetto alle big mondiali. Avevamo incrociato la Bulgaria il 17 maggio ad Antalya, nel corso del primo girone: vittoria netta per 3-0 e due set in cui le nostre avversarie non avevano raggiunto i 20 punti, il primo chiuso addirittura sul 25-11 a conferma del divario esistente tra due nazionali quasi agli antipodi dal punto di vista sportivo.

Tra girone sulla carta più semplice e necessità di ampliare le rotazioni in vista dei Mondiali, Velasco ha portato a Hong Kong un gruppo rimaneggiato: sono rimaste a casa Alessia Orro, Ekaterina Antropova e Myryam Silla che lavoreranno con la nazionale B, dunque già nella diretta Italia Bulgaria potremo vedere la palleggiatrice Chidera Eze alternarsi con Carlotta Cambi, Adu Malual fare rifiatare Paola Egonu e poi ancora tante altre giocatrici che si devono inserire nel migliore dei modi essere protagoniste. Tra poco il verdetto del campo ci dirà come andranno le cose in questo inizio di seconda settimana…