DIRETTA ITALIA BULGARIA/ Video streaming tv: focus sulle nostre avversarie (VNL 2024, oggi 17 maggio)

DIRETTA ITALIA BULGARIA: FOCUS SULLE AVVERSARIE

In avvicinamento alla diretta di Italia Bulgaria, parliamo un po’ anche della Nazionale bulgara che obiettivamente sulla carta non dovrebbe essere tra le più ambiziose nella VNL 2024 femminile. La storia conferma una tradizione non esaltante per la Bulgaria, che sicuramente ha trascorsi più nobili in campo maschile: ad esempio, alle Olimpiadi c’è una sola partecipazione in tutta la storia, anche se coronata dal bronzo conquistato a Mosca 1980; anche ai Mondiali i migliori risultati sono ormai datati e nel 2022 la Bulgaria non è andata oltre il diciassettesimo posto; agli Europei buoni piazzamenti, come il settimo posto dell’anno scorso, ma sono lontanissimi l’oro del 1981 e tutto sommato anche il bronzo del 2001.

DIRETTA/ Italia Germania (risultato finale 3-1): bella vittoria azzurra! (VNL 2024, oggi 16 maggio)

Nella Volleyball Nations League abbiamo invece il sedicesimo posto del 2019, il quattordicesimo del 2022 e il tredicesimo del 2023. L’obiettivo principale dovrebbe essere proprio la difesa di un posto nella massima categoria anche per l’anno prossimo; ma l’Italia punta certamente più in alto, sia limitatamente alla VNL sia pensando naturalmente alle Olimpiadi di Parigi 2024… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Italia Polonia (risultato finale 0-3) streaming video tv: azzurre sconfitte (volley, 14 maggio 2024)

COME VEDERE ITALIA BULGARIA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Giunti alla terza uscita della VNL 2024, tifosi ed appassionati di pallavolo avranno ormai imparato le modalità per seguire il torneo, ma è bene ribadire che la diretta tv di Italia Bulgaria non sarà disponibile nel senso classico del termine, ma che la Volley Nations League 2024 sarà comunque visibile in diretta streaming video tramite due modalità. Infatti la piattaforma DAZN e il portale Volleyballworld.net garantiscono la visione della competizione, anche se in entrambi i casi solo su abbonamento.

AZZURRE ALLA TERZA USCITA IN VNL 2024

Venerdì sera in compagnia della diretta di Italia Bulgaria alle ore 19.00 italiane di oggi, venerdì 17 maggio: è la terza uscita delle Azzurre di Julio Velasco nella VNL 2024 di pallavolo femminile, la Volleyball Nations League che in questa prima settimana è di stanza ad Antalya, in Turchia. Finora il bilancio è agrodolce per le Azzurre, che infatti nei due precedenti incontri giocati alla Antalya Spor Salonu hanno raccolto al debutto la sconfitta contro la Polonia e poi un pronto riscatto, sotto forma della vittoria per 3-1 contro la Germania nella partita disputata ieri pomeriggio.

Diretta/ Polonia Usa (risultato finale 3-1) streaming video: i polacchi vincono la VNL! (domenica 23 luglio)

Dobbiamo ribadire quanto abbiamo già abbondantemente spiegato anche nei giorni scorsi, cioè che la diretta di Italia Bulgaria (come di ogni altra partita in questa prima fase della VNL 2024) ha una doppia importanza per la nostra Nazionale di pallavolo femminile. Da una parte c’è naturalmente la classifica per raggiungere la Final Eight della competizione, dall’altra però c’è la necessità di difendere la posizione utile nel ranking mondiale FIVB per conquistare la qualificazione per il torneo di volley femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il traguardo è vicino, ma sarebbe utile raggiungerlo nel più breve tempo possibile: la diretta di Italia Bulgaria sancirà un altro passo in avanti?

DIRETTA ITALIA BULGARIA: DOPO UN INIZIO CON ALTI E BASSI

Ogni vittoria è un passo verso i Giochi, che inevitabilmente sono il grande obiettivo dell’estate 2024, a maggior ragione per l’Italia femminile, che clamorosamente non è mai salita sul podio olimpico nella sua storia. La diretta di Italia Bulgaria potrebbe aiutare, anche perché sulla carta le avversarie odierne non sono certamente fra le più temibili. Le Azzurre hanno cominciato francamente male, perdendo per 3-0 martedì contro la Polonia, poi sono giunti segnali ben più positivi nella vittoria contro la Germania e sicuramente stasera Julio Velasco li vorrà vedere confermati.

A livello individuale, le due migliori giocatrici tra le Azzurre sono state Ekaterina Antropova con ben 24 punti e Caterina Bosetti, che invece di punti a referto ne ha messi 16, seguita tuttavia da molto vicino dalla capitana Anna Danesi, con i suoi 13 punti. Insomma, le big hanno fatto la differenza, come d’altronde è anche giusto che sia, mentre poi vanno sottolineati i 9 punti di Alice Degradi: in VNL è prassi avere ogni settimana un mix tra campionesse già affermate e nomi che invece stanno cercando la consacrazione. Il mix funzionerà per garantirci una vittoria nella diretta di Italia Bulgaria?











© RIPRODUZIONE RISERVATA