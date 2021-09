DIRETTA ITALIA BULGARIA/ Video streaming Rai: i precedenti ufficiali sono 20

DIRETTA ITALIA BULGARIA: I TESTA A TESTA

Solo poche ore prima di dare la parola al campo per la diretta di Italia Bulgaria, bella sfida per il girone C alle qualificazioni per i mondiali 2022: nell’attesa andiamo a dare un occhio anche allo storico che unisce le due selezioni. Dati alla mano possiamo dunque oggi raccontare di ben 20 precedenti, raccolti dal 1665 a oggi e tra amichevoli, Europei (tra qualificazione e torneo) e mondiali: nel complesso emergono 11 successi degli azzurri nello scontro diretto e solo due vittorie dei bulgari con pure sette pareggi. Vale poi la pena ricordare che l’ultimo testa a testa segnato tra Italia e Bulgaria, oltre al 2-0 inferto dai nostri ragazzi nella seconda giornata di questo torneo di qualificazione lo scorso 28 marzo (reti di Belotti e Locatelli) non è dei più recenti, visto che risale alle qualificazioni agli europei occorso nella stagione 2014-15. Allora nella fase a gironi, per il gruppo H, ben ricordiamo il pareggio per 2-2 occorso all’andata con la rete di Eder e l’autogol di Minev (per i rivali a segno Popov e Mitsanski), come il successo azzurro occorso invece al ritorno, col risultato di 1-0, deciso invece da De Rossi su rigore.

Probabili formazioni Lituania Irlanda del Nord/ Quote: Krapikas, volto noto in porta

DIRETTA ITALIA BULGARIA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Bulgaria viene ovviamente affidata a Rai Uno, il canale “ufficiale” della nostra nazionale: l’appuntamento con la partita delle qualificazioni Mondiali 2022 sarà dunque in chiaro per tutti, e gli appassionati potranno seguire questo match anche in diretta streaming video. Per questa eventualità sarà infatti possibile armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare, senza costi aggiuntivi, il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA SU RAI PLAY.

Probabili formazioni Svezia Spagna/ Quote, sono tanti i giocatori noti in campo

ITALIA BULGARIA: INSEGUENDO IL RECORD DI VITTORIE…

Italia Bulgaria, in diretta giovedì 2 settembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà un match valevole per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Tornano in campo i Campioni d’Europa dopo l’esaltante vittoria a Wembley del campionato Europeo. La Nazionale torna con Roberto Mancini convinto a valorizzare il gruppo che ha compiuto l’impresa a Euro 2020, l’obiettivo è quello di blindare la qualificazione ai prossimi Mondiali per poi valutare strada facendo nuovi innesti tra i giovani.

Probabili formazioni Ungheria Inghilterra/ Quote: Adam Szalai lo spauracchio magiaro

Quello con la Bulgaria è già il match di ritorno di queste qualificazioni Mondiali, all’andata a Sofia lo scorso 28 marzo è arrivato uno 0-2 a favore degli azzurri grazie a un rigore del Gallo Belotti e a un gol di Locatelli. Belotti infortunato e Mancini darà spazio probabilmente al tridente di Wembley, con Chiesa, Immobile e Insigne titolari. In classifica l’Italia comanda già il girone a quota 9 punti, questa sfida e la prossima con la Svizzera saranno probabilmente decisive per blindare il primo posto e la conseguente qualificazione a Qatar 2022.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BULGARIA

Le probabili formazioni di Italia Bulgaria, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per l’Italia, Roberto Mancini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Risponderà la Bulgaria allenata da Yasen Petrov con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D. Iliev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Artemio Franchi di Firenze, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 9.50, mentre l’eventuale successo della Bulgaria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 19.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA