DIRETTA ITALIA CAMERUN/ Video streaming Rai: la storia azzurra ai Mondiali di volley

DIRETTA ITALIA CAMERUN: NELLA STORIA

Sempre più vicina la diretta di Italia Camerun, ci sembra giusto fare un tuffo nella storia dell’Italia ai Mondiali di pallavolo femminile in vista dell’inizio di una nuova avventura iridata. Fino al 2022 le Azzurre non erano mai salite sul podio, ma la prima volta è stata indimenticabile perché il Mondiale ospitato in Germania si concluse il 15 settembre 2002 a Berlino con la vittoria in finale per 3-2 contro gli Stati Uniti con i parziali di 18-25, 25-18, 25-16, 22-25, 15-11, con la consacrazione soprattutto di Elisa Togut, eletta MVP del torneo, ma naturalmente di tutte le ragazze del c.t. Marco Bonitta.

In seguito l’Italia è sempre rimasta ai vertici dei Mondiali di volley femminili, ma non era più riuscita a salire sul podio a causa dei quarti posti del 2006 e 2014 e del quinto del 2010, almeno fino al 2018 quando i Mondiali in Giappone ci portarono il secondo posto e la medaglia d’argento, con due meravigliose partite terminate al quinto set sia nella semifinale vinta contro la Cina sia nella finale che ci vide però sconfitti dalla Serbia il 20 ottobre 2018 a Yokohama. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA CAMERUN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Camerun sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di volley: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. Appuntamento anche per gli abbonati alla tv satellitare, che potranno seguire Italia Camerun in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e in diretta streaming video tramite Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA CAMERUN

DEBUTTO DELLE AZZURRE AI MONDIALI DI VOLLEY

Italia Camerun, in diretta dal GelreDome della città olandese di Arnhem, è la partita di volley che si giocherà alle ore 15.00 di questo pomeriggio, sabato 24 settembre, come primo impegno della nostra Nazionale nei Mondiali di pallavolo femminile 2022. Comincia dunque l’avventura iridata alla quale l’Italia si presenta con lo status di campionesse d’Europa in carica e pure di vincitrice della Nations League, quindi le Azzurre hanno vinto le ultime due competizioni internazionali e adesso sognano un tris nell’evento più prestigioso, che ci garantirebbe una clamorosa doppietta con il Mondiale vinto un paio di settimane fa anche dagli uomini.

Per adesso siamo semplicemente alla prima giornata del girone A, ma naturalmente la diretta di Italia Camerun ci darà le prime indicazioni sullo stato di forma delle Azzurre in questi Mondiali di volley che saranno più lunghi e con più partite rispetto a quelli maschili, dal momento che le donne dovranno affrontare una doppia fase a gironi. Già il primo turno sarà più lungo perché nei prossimi giorni dovremo affrontare (in quest’ordine) anche Porto Rico, Belgio, Kenya ed infine le padrone di casa dell’Olanda. Per il momento, siamo molto curiosi di scoprire cosa succederà questo pomeriggio, perché l’esordio a un Mondiale è sempre un momento molto importante: che cosa ci dirà la diretta di Italia Camerun?

DIRETTA ITALIA CAMERUN: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Camerun, dobbiamo innanzitutto ricordare chi sono le 14 giocatrici convocate dal c.t. Davide Mazzanti per questi Mondiali di pallavolo femminile che si giocano tra l’Olanda (dove l’Italia gioca il girone della prima fase) e la Polonia. Avremo allora le palleggiatrici Alessia Orro e Ofelia Malinov; le schiacciatrici Myriam Sylla (che è la capitana), Elena Pietrini, Caterina Bosetti ed Alessia Gennari; come opposti ecco Paola Egonu e Sylvia Nwakalor; le centrali saranno Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio, infine come liberi Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino.

Il 2022 ha portato finora la vittoria nella VNL per l’Italia del volley femminile, prima di sempre compreso anche il Grand Prix: il morale è alto, però c’è da riscattare la delusione delle Olimpiadi, ultimo grande evento globale che per le Azzurre finì con una grande delusione, riscattata però dai trionfi agli Europei e appunto alla VNL. L’inizio dovrebbe essere obiettivamente facile: in Italia Camerun sono certamente le Azzurre favorite per la vittoria, al debutto nel Mondiale dovremo naturalmente confermare sul campo la teoria…











