Diretta Italia Canada/ BJK Cup 2022 streaming video tv: per un posto in semifinale!

DIRETTA ITALIA CANADA: SI CHIUDE IL NOSTRO GIRONE DI BJK CUP

Italia Canada è in diretta alle ore 11:00 di giovedì 10 novembre: siamo alla Emirates Arena di Glasgow e dunque bisogna dire che il fuso indicato è quello di casa nostra. Il secondo impegno nel gruppo A di Billie Jean King Cup 2022 chiude anche il nostro torneo almeno per questa fase: speriamo sempre nella finale, ma per scoprire se sarà così dovremo eventualmente aspettare domani e in ogni caso vincere oggi, contro le foglie d’acero che poi affronteranno la Svizzera nell’ultima giornata (abbiamo già detto ieri che questi gironi che fungono da quarti di finale sono composti da tre nazionali).

Non sappiamo cosa aspettarci: sulla carta la diretta di Italia Canada è una sfida equilibrata e ora vedremo anche perché, i dettagli faranno la differenza ma forse possiamo dire che l’ago della bilancia pende leggermente dalla parte delle nostre avversarie, e il criterio con cui supponiamo ciò è legato alla superficie visto che, solo per fare un nome, Martina Trevisan rende al meglio quando può giocare sulla terra rossa. Sono appunto dettagli: tra poco la diretta di Italia Canada prenderà il via e noi vedremo cosa succederà nel nostro secondo tier alla BJK Cup 2022, sperando di proseguire la nostra avventura nel torneo.

DIRETTA ITALIA CANADA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA BJK CUP 2022

La diretta tv di Italia Canada sarà trasmessa su SuperTennis: i nostri impegni nella BJK Cup 2022, così come altre sfide di questa competizione di tennis femminile, vengono forniti dalla web-tv federale che trovate sul vostro digitale terrestre, dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti ricordando che il canale è disponibile anche sul decoder di Sky, qui per gli abbonati. In assenza di un televisore sarà comunque possibile seguire l’evento in diretta streaming video: in questo caso, senza costi aggiuntivi, basterà visitare il sito SuperTenniX con apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA ITALIA CANADA BJK CUP 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Approcciandoci alla diretta di Italia Canada, andiamo a scoprire cosa potrebbe succedere nell’impegno di BJK Cup 2022 non prima di aver ricordato che, per portare a casa il successo, bisognerà vincere due dei tre match in programma, e che ogni singolo punto è importante visto che stiamo parlando di una formula con il round robin. L’Italia si è presentata a Glasgow con Martina Trevisan, reduce dal primo titolo Wta e protagonista di un’altra grande corsa al Roland Garros, e poi Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto (oltre a Jasmine Paolini) che sono in forte crescita; il Canada però ha due singolariste che almeno sulla carta sembrano più pronte.

Leylah Fernandez è la finalista degli Us Open 2021, Bianca Andreescu li ha vinto due anni prima quando aveva messo in bacheca anche Indian Wells. Entrambe poi hanno penato con gli infortuni, in particolare la Andreescu che è sostanzialmente sparita dal circuito per un lungo periodo, non riuscendo più a timbrare risultati; la Fernandez, arrivata in finale con clamorosa sorpresa (come Emma Raducanu, che l’ha battuta) ha fatto qualcosa in più ma certo entrambe non hanno raggiunto quello status di campionesse che ci si sarebbe potuti aspettare. Per questo motivo nella diretta di Italia Canada abbiamo sicuramente delle possibilità, la Emirates Arena di Glasgow ci fornirà il suo insindacabile punto di vista…











