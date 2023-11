Diretta Italia Canada/ Finale BJK Cup 2023 streaming video tv: per la storia! (oggi domenica 12 novembre)

DIRETTA ITALIA CANADA: LA FINALE DI BJK CUP 2023!

Italia Canada è la finale di BJK Cup 2023, in diretta dall’Estadio La Cartuja di Siviglia: si comincia alle ore 15:00 di domenica 12 novembre, appuntamento con la storia per la nazionale azzurra di tennis femminile che torna a disputare il match per il titolo dopo 10 anni, quando la competizione si chiamava ancora Fed Cup e in campo avevamo Flavia Pennetta, Sara Errani e Roberta Vinci nel loro momento migliore. Oggi la storia è diversa, ma le aspettative sono ampie: dopo aver superato il girone con Francia e Germania, e la semifinale contro la Slovenia, l’Italia arriva a giocarsela in modo forse inaspettato, ma certamente meritato e avendo potuto conoscere la grande crescita delle nostre giocatrici.

Il Canada si è preso la prima finale della storia con grande sorpresa di tutti: nel girone ha fatto fuori Spagna e Polonia, poi il capolavoro in semifinale abbattendo nientemeno che la Repubblica Ceca. Sarà dunque molto interessante stabilire come andranno le cose nella diretta di Italia Canada, mentre aspettiamo che la finale di BJK Cup 2023 prenda il via possiamo fare qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere dalla domenica all’Estadio La Cartuja, ovviamente nella speranza che il trofeo prenda la direzione di casa nostra.

DIRETTA ITALIA CANADA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI BJK CUP 2023

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Canada sarà trasmessa su SuperTennis: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti quello con la finale di BJK Cup 2023, che infatti andrà in onda al numero 64 del vostro telecomando. Ricordando che l’emittente è presente anche sul decoder satellitare – numero 212 – possiamo poi dire che il servizio di diretta streaming video sarà garantito senza costi aggiuntivi e potrà essere attivato visitando il sito ufficiale di SuperTennis, oppure installando l’applicazione SuperTenniX su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA CANADA: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco la diretta di Italia Canada, la finale di BJK Cup 2023. Le azzurre hanno come detto confermato la crescita delle nostre giocatrici: oggi il ranking Wta dice che Jasmine Paolini è la nostra miglior singolarista davanti a Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, ma forse quest’ultima – già semifinalista al Roland Garros – è ancora quella che dà le maggiori garanzie in partite come questa. Da vedere allora cosa Tathiana Garbin, il nostro capitano, sceglierà di fare in una finale in cui andranno curati anche i dettagli.

Il Canada può schierare Leylah Fernandez, che nel 2021 aveva raggiunto a sorpresa la finale degli Us Open (contro Emma Raducanu), che poi non si è troppo confermata ma negli ultimi mesi sembra invece essere tornata competitiva. L’alta singolarista sarebbe Rebecca Marino, esperta ma attualmente fuori dalle prime 150 nel ranking Wta: sicuramente l’Italia ha una squadra più completa per la finale di BJK Cup 2023, ma in una competizione come questa non si possono davvero tracciare pronostici e allora tra poco scopriremo quello che succederà in campo…











