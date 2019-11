Diretta Italia Canada/ Fognini Auger-Aliassime streaming video tv (Coppa Davis)

Italia Canada inaugura le finali di Coppa Davis 2019 per la nostra nazionale: a partire dalle ore 16:00 di lunedì 18 novembre, a Madrid, si disputa infatti la prima giornata di un girone che segna un punto importante nel torneo. Come sappiamo la formula è cambiata: il tabellone dei quarti di finale verrà composto dalle vincitrici dei sei gruppi più le due migliori seconde. Nel tentativo di abbreviare le tempistiche nel calendario e all’interno delle singole sfide, si è dunque raggruppato tutto un turno (dopo quello eliminatorio, che risale ormai a molti mesi fa) e sono diminuite le partite, visto che adesso sono previsti due singolari e un doppio (dunque la sfida è al meglio delle tre partite) e soprattutto ciascun match sarà sulla distanza dei tre set. Ad aprire la sfida, avremo Fabio Fognini impegnato contro il giovane Felix Auger-Aliassime; a seguire Matteo Berrettini sfiderà l’astro nascente Denis Shapovalov e, qualora la diretta di Italia Canada non sia ancora terminata, ci sarà il doppio a decidere.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2019

La diretta tv di Italia Canada per la Coppa Davis 2019 sarà trasmessa sulla web-tv federale SuperTennis, che trovate al numero 64 del vostro televisore oppure al 224 del decoder Sky, qualora siate abbonati alla televisione satellitare; tutti gli appassionati di tennis potranno seguire questa sfida internazionale anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.supertennis.tv avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Le informazioni utili sul torneo e sulle nazionali in campo arriveranno invece attraverso il portale della Coppa Davis, che trovate all’indirizzo www.daviscup.com.

DIRETTA ITALIA CANADA: RISULTATI E CONTESTO

In Italia Canada partiamo favoriti, anche se bisogna stare attenti: la nazionale del Nord America schiera infatti due giovanissimi talenti che hanno già fatto ampiamente parlare di sè. Per preparare al meglio le finali di Madrid nè Shapovalov nè Auger-Aliassime si sono visti al PalaLido per le Atp NextGen, e dunque è chiara la scelta dei due di dare tutto quel che è rimasto a fine stagione per aiutare il Canada a volare ai quarti. L’Italia però può schierare due giocatori che sono tra i primi 12 al mondo: di Matteo Berrettini e della sua straordinaria stagione abbiamo abbondantemente parlato, magari la condizione fisica non sarà quella dei giorni migliori ma le Atp Finals 2019 che gli hanno tolto qualcosa in termini di energie gli hanno anche dato molto sul piano della mentalità e della motivazione, grazie soprattutto alla vittoria storica contro Dominic Thiem. Fognini invece è reduce da una delle migliori stagioni in carriera, in cui ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo ed è stato in corsa lui stesso per il Master fino a pochi giorni dall’ufficialità delle partecipazioni. In più siamo sulla terra rossa, che da sempre è la nostra superficie favorita: vedremo allora quello che succederà, la speranza è quella di chiudere già con i due singolari e proiettarci subito alla sfida di mercoledì contro gli Stati Uniti.



