Diretta Italia Canada pallanuoto femminile Universiadi 2019/ Streaming video: finale

Italia Canada, in diretta dalla piscina Scandone di Napoli, è la partita di pallanuoto femminile, in programma oggi venerdì 12 luglio 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.00. Appuntamento di grandissimo prestigio per il nostro Setterosa, protagonista d’eccellenza alle Universiadi 2019 di Napoli: questa sera le ragazze della ct Martina Miceli saranno in vasca per contendere al Canada la finale più importante di tutto il tabellone della pallanuoto femminile, ovvero quella che metterà in palio la medaglia d’oro. L’attesa quindi, come è facile immaginare, è grande intorno a questo match che per il grandissimo valore delle due contendenti. Non dimentichiamo però che a trascinare ancora una volta l’Italia al successo sarà il folto e caloroso pubblico campano, che ha risposto presente anche questa sera.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA CANADA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Italia Canada di quest’oggi, semifinale della pallanuoto femminile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. La Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la finale più prestigiosa in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA ITALIA CANADA: IL CONTESTO

Prima di dare la parola alla vasca per la diretta tra Italia e Canada, attesissima semifinale di pallanuoto femminile per le Universiadi 2019 di Napoli, è buona cosa fare un passo indietro e andare a ricordare come queste due nazionali sono arrivate a sfidarsi questa sera per il biglietto della finale per la medaglia d’oro. Partendo quindi dalle azzurre non possiamo che fare un plauso per il bellissimo percorso fin qui osservato dal nostro Setterosa. Le ragazze di Miceli infatti hanno chiuso da prime il girone B facendo bottino pieno a spese di Russia, Australia, Usa e Cina. Approdate al tabellone finale le nostre azzurre hanno poi avuto la meglio sul Giappone col risultato di 12-8 e trovando così accesso alle semifinale. Percorso simile per il Canada che però, inserito nel gruppo A, ha trovato la qualificazione da secondo in classifica, alle spalle dell’Ungheria ma davanti a Giappone, Francia e Repubblica Ceca. Ricordiamo poi che ai quarti le canadesi hanno battuto per 10-9 gli Stati Uniti guadagnando così il pass per la sfida di stasera che si annuncia più che mai bollente. Che dirà oggi la vasca napoletana?



© RIPRODUZIONE RISERVATA