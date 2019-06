Diretta Italia Canada/ Streaming video e tv: ultimi impegni per gli azzurri (volley)

Italia Canada, in diretta alla Nilson Nelson Gymnasium di Brasila, è la partita di volley maschile in programma oggi venerdì 28 giugno 2019: fischio d’inizio atteso per le ore 22,00 secondo il fuso orario italiano. La nazionale seniores del ct Gianlorenzo Blengini dopo la tappa di Milano in occasione della Milano Volley Week, torna a in campo in Brasile per la quinta e ultima settimana della Nations league. Saranno quindi gli ultimi tre incontri utili per gli azzurri per provare a strappare gli ultimi determinanti punti che serviranno per accendere alla Finals six di Chicago, atteso a circa metà luglio. Saranno quindi tre banchi di prova più che mai importanti per la nostra nazionale, e pure affatto semplici: già oggi con la diretta Italia Canada infatti nostri beniamini dovranno fare grande attenzione contro un avversario ben motivato e preparato, da affrontare di fronte a un pubblico sempre molto presente.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE ITALIA CANADA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta del match Italia Canada, atteso alle ore 22,00 per la Nations league sarà visibile in diretta tv sul canale Eurosport 2, presente sulla piattaforma satellitare di Sky: diretta streaming video garantita per gli abbonati tramite l’app Sky Go e il servizio Eurosport Player. Per tutti gli appassionati il riferimento sarà poi sia il portale della competizione www.volleyball.world e il sito della Federazione italiana di pallavolo (www.federvolley.it)

DIRETTA ITALIA CANADA: GLI AZZURRI CHIAMATI DA BLENGINI

Con la diretta Italia Canada di questa sera si apre l’ultima settimana per la nostra nazionale di volley maschile alla Nations league e l’attesa è grande intorno agli azzurri chiamati a strappare il pass per la Finals Six di Chicago. L’impresa non è impossibile anche se l’Italia in graduatoria è ancora in bilico dopo il KO con la Polonia: serviranno però tre partite convincenti e magari anche quale risultato a favore che arriverà dagli altri campi. In ogni caso la nostra Italia è pronta a stupire: i 15 atleti convocati dal ct Blengini per la tappa di Brasilia sono tutti volti noti di questa manifestazione, che è servita per mettere sotto ai riflettori tanti giovani talenti del nostro vivaio e non solo. Giunti alla vigilia dell’ultimo turno si può dire che il nostro ct ha vinto la scommessa viste le belle prestazioni che gli azzurri ci hanno regalato in queste 5 settimane in giro per il mondo: ma non è finita qua. Per la tappa di Brasilia quindi Blengini ha chiamato a se: Luca Spirito, Riccardo Sbertoli, Giulio Pinali, Nicola Pesaresi, Daniele Lavia, Andrea Argenta, Alberto Polo, Giacomo Raffaelli, Oreste Cavuto, Oleg Antonov, Roberto Russo, Fabio Balaso, Daniele Mazzone e Fabio Ricci.



