Diretta Italia Canada/ Streaming video Rai: debutto ai Mondiali di volley

Italia Canada, in diretta dalla Arena Stožice della capitale slovena Lubiana, è la partita di volley che si giocherà alle ore 21.15 di questa sera, sabato 27 agosto, come primo impegno della nostra Nazionale nei Mondiali di pallavolo maschile 2022. Comincia dunque l’avventura iridata alla quale l’Italia si presenta con lo status di campioni d’Europa in carica, alla ricerca di un nuovo trionfo dopo il leggendario tris consecutivo della Generazione di Fenomeni degli anni Novanta. Per adesso siamo semplicemente alla prima giornata del girone E, ma naturalmente la diretta di Italia Canada ci darà le prime indicazioni sullo stato di forma degli Azzurri del c.t. Fefè De Giorgi in questi Mondiali di volley che si annunciano brevi ma intensi.

Tutto si consumerà infatti nello spazio di sedici giorni, per il momento c’è da superare la fase a gironi che per l’Italia porterà nei prossimi giorni anche partite contro Turchia e Cina. La qualificazione non dovrebbe essere un problema, anche perché passano le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze dei sei gironi, però naturalmente in un torneo così compatto sarebbe importante non faticare troppo nella prima fase, per avere più energie quando la posta in palio diventerà man mano sempre più alta. Per il momento, siamo molto curiosi di scoprire cosa succederà questa sera, perché l’esordio a un Mondiale è sempre un momento molto importante: che cosa ci dirà la diretta di Italia Canada?

DIRETTA ITALIA CANADA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Canada sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di volley: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, sempre con la telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico di Andrea Lucchetta.

Appuntamento anche per gli abbonati alla tv satellitare, che potranno seguire Italia Canada in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming video tramite Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA CANADA

DIRETTA ITALIA CANADA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Canada, dobbiamo innanzitutto ricordare chi sono i 14 giocatori convocati da De Giorgi per questi Mondiali di pallavolo maschile che si giocano tra la Slovenia (dove l’Italia gioca il girone della prima fase) e la Polonia. Avremo allora i centrali Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca e Roberto Russo; i liberi Fabio Balaso e Leonardo Scanferla; gli opposti Giulio Pinali e Yuri Romanò; i palleggiatori Simone Giannelli (che è anche il capitano) e Riccardo Sbertoli, infine gli schiacciatori Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Francesco Recine, sulla scia del successo agli Europei 2021 che ha aperto un nuovo ciclo.

Il 2022 invece ha portato finora il quarto posto nella VNL per l’Italia del volley maschile: avevamo affrontato anche il Canada, cogliendo una perentoria vittoria per 3-0 per di più a casa loro, ad Ottawa. Sono però passati circa due mesi e mezzo da quella partita, che è dunque un precedente attendibile ma non troppo. Possiamo comunque affermare che in Italia Canada siano certamente gli Azzurri ricoprire il ruolo di favoriti sulla carta per la vittoria, però al debutto nel Mondiale tutto questo conta relativamente: servirà bissare quella vittoria per cominciare incammino verso un sogno chiamato poker iridato, sempre nel segno di Fefè De Giorgi, sempre presente da giocatori nei tre trionfi della nostra epoca d’oro.

