Diretta Italia Canada/ Streaming video Rai: ecco il Setterosa, Mondiali pallanuoto

Italia Canada, in diretta da Budapest alle ore 19.30 di questa sera, lunedì 20 giugno 2022, sarà la partita del debutto del Setterosa nei Mondiali pallanuoto 2022 ospitati appunto a Budapest, naturalmente per quanto riguarda il torneo di pallanuoto femminile. Sarà dunque molto importante avere le prime risposte sul valore dell’Italia, che è reduce dalla delusione della mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Gli ultimi momenti di gloria risalgono naturalmente alla meravigliosa medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, ora l’obiettivo è quello di tornare ai vertici internazionali dopo alcune stagioni meno positive, anche se sempre di livello – ai Mondiali l’Italia è reduce da due sesti posti consecutivi.

La diretta di Italia Canada aprirà il girone A dei Mondiali di pallanuoto femminile, gruppo che comprende anche le padrone di casa dell’Ungheria e la Colombia, che dovrebbe essere l’anello debole. La rivale più pericolosa dovrebbe essere l’Ungheria, il Canada comunque è buonissima squadra e quindi ci fornirà subito risposte importanti: la formula prevede per la prima il passaggio immediato ai quarti, per seconda e terza l’accesso agli spareggi mentre solo la quarta sarà eliminata. Siamo quindi molto curiosi di scoprire che cosa succederà nella diretta di Italia Canada…

DIRETTA ITALIA CANADA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE I MONDIALI PALLANUOTO 2022

La diretta tv di Italia Canada dei Mondiali di pallanuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e di conseguenza ci sarà la possibilità di seguire il Setterosa anche in diretta streaming video sul sito oppure la app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA CANADA

DIRETTA ITALIA CANADA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Canada, dobbiamo sottolineare che questa partita sarà per il Setterosa il debutto ai Mondiali di pallanuoto 2022 a Budapest ma anche l’inizio di un nuovo ciclo sotto la guida del c.t. Carlo Silipo, nominato dalla Federazione dopo la grande delusione della mancata qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. L’Italia dunque è una outsider di grande valore, ma le principali favorite per il podio sono sulla carta altre. In tal senso, già la partita di oggi potrebbe dare risposte significative, anche se sarà il big-match contro l’Ungheria la principale cartina di tornasole.

Entrare almeno fra le prime tre non dovrebbe davvero essere un problema, dal momento che la Colombia dovrebbe essere senza ombra di dubbio l’anello debole del girone. La vera differenza sarebbe conquistare il primo posto: l’Ungheria ala principale favorita, ma naturalmente bisogna anche battere il Canada, perché un risultato negativo oggi indirizzerebbe il Setterosa verosimilmente già verso il terzo posto nel girone, cioè allo spareggio e con incrocio potenzialmente complicato con la seconda del girone B.











