Diretta Italia Canada/ Streaming video Rai: l’ultima del girone (Mondiali pallanuoto 2024, 8 febbraio 2024)

DIRETTA ITALIA CANADA: TERMINA IL GIRONE PER IL SETTEROSA

Italia Canada è in diretta dall’Aspire Dome di Doha, alle ore 10:00 di giovedì 8 febbraio: la partita è valida per la terza giornata del gruppo D ai Mondiali pallanuoto 2024, e rappresenta l’ultima sfida del girone prima di accedere al tabellone della fase ad eliminazione diretta. Il Setterosa prosegue nella sua marcia: stiamo parlando di una nazionale che l’anno scorso a Fukuoka è salita sul podio e dunque era inserita tra le teste di serie del torneo, e giustamente naviga verso la prima posizione che porterebbe subito ai quarti di finale, senza dover passare dal playoff.

L’Italia di Carlo Silipo ha esordito con una bella vittoria contro la Gran Bretagna, per poi battere il Sudafrica alla seconda giornata; sulla carta il Canada rappresenta la seconda forza del gruppo D ma chiaramente il Setterosa è superiore nei valori, dunque ci aspettiamo comunque una partita positiva così da procedere senza intoppi ai Mondiali pallanuoto 2024. Adesso, aspettando che la diretta di Italia Canada prenda il via, proviamo a fare qualche ulteriore bilancio sul match che attende le nostre ragazze nella mattinata italiana.

ITALIA CANADA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Canada, partita valida per i Mondiali pallanuoto 2024, sarà trasmessa su Rai Sport come del resto tutta la programmazione di questa kermesse: l’appuntamento sarà dunque in chiaro per tutti al numero 57 del vostro telecomando, ricordando che in assenza di un televisore sarà possibile assistere al match di oggi anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è accessibile tramite il sito di Rai Play oppure la relativa app, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA CANADA

DIRETTA ITALIA CANADA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Italia Canada dunque chiude il girone dei Mondiali pallanuoto 2024 per il Setterosa: come abbiamo già detto i valori indicano nella nostra nazionale quella favorita per la vittoria, comunque non bisogna sottovalutare un Canada che qualche risultato di valore lo ha messo insieme anche in epoca recente, e che certamente è accreditato per andare avanti nel torneo e prendersi magari anche i quarti di finale. L’Italia veleggia verso le prime otto della kermesse, in attesa di scoprire la sua avversaria; sulla carta, dovrebbe essere la Grecia ma staremo a vedere.

Quel che è certo è che, dopo il bronzo ottenuto lo scorso anno ai Mondiali in Giappone, il Setterosa punta a confermarsi; anche agli ultimi due Europei sono arrivati buoni risultati e chiaramente Carlo Silipo vuole che questo gruppo cresca ulteriormente. Il primo turno ai Mondiali pallanuoto 2024 serviva di fatto a scaldare i motori, perché le avversarie non erano troppo probanti; si inizierà a fare sul serio tra qualche giorno e sarà lì che conosceremo il reale valore di un’Italia che forse non è tra le favorite per la medaglia d’oro, ma certamente ha le carte in regola per dare fastidio alle big.











