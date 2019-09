Diretta Italia Canada/ Streaming video Rai: secondo impegno azzurro (Mondiali rugby)

Italia Canada si gioca alle ore 9:45 di giovedì 26 settembre a Fukuoka (l’orario indicato è il nostro), ed è una partita valida per la seconda giornata nel gruppo B ai Mondiali rugby 2019. Dopo la convincente vittoria contro la Namibia la nostra nazionale torna in campo per una sfida che ci vede ampiamente favoriti, e che dunque dobbiamo onorare nel migliore dei modi in attesa di giocare contro Sudafrica e Nuova Zelanda. Diciamo subito che il nostro girone riduce sensibilmente le speranze di qualificarci ai quarti, perché a passare il turno sono solo le prime e due e dunque All Blacks e Springboks non dovrebbero fallire l’appuntamento. Resta comunque che Conor O’Shea e i suoi ragazzi hanno l’obbligo di fare il massimo possibile nella competizione, vale a dire vincere anche la diretta di Italia Canada e poi giocarsela con le due big, sperando in un miracolo che potrebbe sempre arrivare.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Canada, partita per i Mondiali rugby 2019 è sulla televisione di stato e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: per seguire questa sfida della nostra nazionale dovrete andare su Rai Due – disponibile anche in alta definizione – con la consueta possibilità di visitare il video www.raiplay.it per il servizio di diretta streaming video, dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA CANADA: RISULTATI E CONTESTO

Se in Italia Canada assisteremo all’esordio dei nostri avversari nei Mondiali rugby 2019, gli azzurri giocano la seconda partita dopo aver battuto la Namibia. Un risultato che ci ha anche dato il primo posto parziale nel girone: infatti all’esordio sono arrivate sette mete, il che ha portato l’Italia a centrare quel punto addizionale che è invece mancato alla Nuova Zelanda. Va tuttavia detto che gli All Blacks hanno già giocato contro il Sudafrica (vincendo 23-13) e che anche centrare 5 punti nella partita di oggi non ci servirebbe se poi i pronostici fossero rispettati, ovvero se gli Springboks dovessero battere noi, il Canada e la Namibia. Purtroppo il livello è questo: siamo stati sfortunati nel sorteggio perché avremmo potuto pescare meglio e giocarsi le possibilità di arrivare ai quarti di finale. Tuttavia quello che si è visto contro la Namibia è stato confortante: il nostro movimento continua a crescere ed è già positivo essere qui ai Mondiali a giocarsi la gloria. Poi, vedremo quello che ci dirà il campo e se ci saranno margini per un risultato clamoroso…



