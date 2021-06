Diretta Italia Canada/ Streaming video tv: banco di prova ostico per gli azzurri

DIRETTA ITALIA CANADA: PROVA COMPLICATA PER GLI AZZURRI

Italia Canada, in diretta dalla Fiera di Rimini, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 5 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Si chiude anche la seconda settimana per la Nations league di volley maschile e per la squadra del ct Valentini ecco un’avversaria delle più temibili: contro infatti vi sarà il bronzo agli ultimi campionati NORCECA, i canadesi di Glenn Hoag, che pure sono arrivati alla bolla di Rimini in gran formazione: leggendo nella rosa davvero non mancano i big, che pure sfrutteranno la manifestazione targata FIVB per preparare il prossimo impegno a cinque cerchi. Ancora una volta non si annuncia un banco di prova semplice per Sbertoli e compagni, che pure stanno mostrando ad ogni match ampi segnali di crescita e che hanno già strappato le prime soddisfazioni.

DIRETTA ITALIA CANADA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH PER LA NATIONS LEAGUE

Ricordiamo che per la Nations league 2021 di volley maschile, molte sfide della nostra nazionale saranno visibili su La7 e La7d: purtroppo l’incontro di questa sera tra Italia e Canada non sarà visibile in diretta tv sul canale del digitale terrestre. Pure va detto che gli appassionati potranno seguire le imprese degli azzurri in diretta streaming video abbonandosi alla piattaforma tv a pagamento della FIVB (https://www.welcome.volleyballworld.tv)

DIRETTA ITALIA CANADA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, pur consapevoli delle ottime doti che la squadra del ct Valentini vanta, pure non sarà certo match facile la diretta Italia Canada di questa sera. Come abbiamo detto, la squadra della Foglia d’Acero sta utilizzando il banco di prova della Nations league per preparare le prossime Olimpiadi e benché nella prima settimana non sono state sempre scintille in campo, pure la formazione di Hoag rimane più che temibile. I big convocati infatti sono tanti e alcuni di questi pure hanno preso parte al campionato italiano come Nicholas Hoag: e non scordiamo nomi come quelli di Blankenau, Van Doorn, Perrin, Marshall e Tyler Sanders che alle scorse olimpiadi di Rio de Janeiro ottennero il quinto posto. Insomma la sfida di questa sera si annuncia davvero bollente: vedremo cosa la nostra Italia riuscirà a fare.

