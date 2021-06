Diretta Italia Canada/ Streaming video tv: match abbordabile (volley Nations League)

DIRETTA ITALIA CANADA: ULTIME FATICHE AZZURRE

Italia Canada è in diretta alle ore 19:00 di venerdì 18 giugno presso la Fiera di Rimini: si gioca per la 13^ giornata della Nations League 2021 di volley femminile, questo significa che le nostre ragazze entrano nella quinta e ultima settimana di una competizione che saluteranno ufficialmente domenica, visto che ormai non c’è più la possibilità di qualificarsi alla fase finale dopo aver perso l’ultima partita, un’altra sconfitta netta subita dalla Cina che ci ha lasciato a 2-10 in classifica, vale a dire il penultimo posto.

Sapevamo che sarebbe stata dura, perché le big azzurre stanno preparando le Olimpiadi agli ordini di Davide Mazzanti e il suo secondo, Giulio Bregoli, ha portato a Rimini una sorta di nazionale sperimentale; la speranza è di chiudere con un segno positivo, ma intanto alcune prestazioni hanno fatto vedere come queste ragazze possano giocarsi qualcosa di importante in un prossimo futuro, dunque ora non resta che scoprire quello che succederà nella diretta di Canada Italia che tra poco ci terrà compagnia per la Nations League 2021 di volley femminile.

DIRETTA ITALIA CANADA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Canada dovrebbe essere trasmessa su La7: è questa emittente a fornire le partite delle nostre nazionali impegnate nella Nations League di volley – dunque maschile e femminile – anche se non ha garantito la copertura integrale dei match degli azzurri. In ogni caso, con la conferma di oggi ci sarebbe anche il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, basterà infatti visitare il sito www.la7.it armandosi di dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

Italia Canada è la terzultima partita della nostra nazionale di volley femminile in Nations League: anche aritmeticamente le azzurre non possono più sperare di timbrare il quarto posto che vale la qualificazione alla fase finale, perché entrano nell’ultima settimana con 9 punti che sono 15 meno della Turchia che appunto occupa la quarta piazza, e a disposizione ne restano soltanto 9. Diciamo che forse ci saremmo aspettati qualche vittoria in più, ma va considerato che alcune nazionali sono arrivate a Rimini nel pieno delle forze e dunque con le giocatrici migliori, lo scenario era complicatissimo e quel che importava era provare a far crescere delle ragazze che potrebbero anche puntare al sogno olimpico. Il Canada non fa parte dell’élite del volley mondiale, e infatti nella classifica di Nations League si trova due posti sopra di noi con una vittoria in più; sulla carta stiamo parlando di una partita abbastanza equilibrata in cui sperare di prendersi il successo, poi come sempre deciderà il campo…

